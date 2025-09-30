Giá vàng thế giới hôm nay 30/9/2025

Lúc 20h ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.758 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.789 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý thế giới ghi nhận một phiên đầu tuần đầy biến động khi giá vàng và bạc tăng vọt. Giá vàng đạt mức kỷ lục mới trong khi bạc leo lên mức cao nhất trong vòng 14 năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa.

Tâm điểm của sự lo lắng hiện nay là việc Quốc hội Mỹ phải thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn trước hạn chót vào thứ Tư để tránh việc chính phủ liên bang đóng cửa.

Các nhà lãnh đạo Quốc hội dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngay trong hôm nay để đàm phán. Đảng Dân chủ kiên quyết ràng buộc việc gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe và khôi phục các khoản cắt giảm ngân sách vào dự luật. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa muốn tách biệt các vấn đề này, chỉ tập trung vào việc ngăn chặn đóng cửa.

Dự luật hiện tại chỉ nhằm cấp ngân sách cho chính phủ đến giữa tháng 11. Sự bất ổn này đã khiến đồng USD chịu áp lực khi bắt đầu tuần.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump đe dọa sa thải vĩnh viễn các nhân viên liên bang “không thiết yếu”, không được cấp ngân sách nếu xảy ra việc đóng cửa - một động thái phá vỡ tiền lệ lịch sử thường cho phép họ quay lại làm việc sau khi ngân sách được khôi phục.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định, dữ liệu kinh tế tích cực gần đây đã đặt Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào một tình thế khó khăn. Fed có thể giữ vững tính độc lập của mình trước những lời chỉ trích của Tổng thống Trump khi chỉ thực hiện thêm một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay - một quyết định dễ dàng được biện minh bởi sức mạnh của nền kinh tế Mỹ.

Tuần trước, Fed đã giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 4,25%. Động thái nới lỏng chính sách tiền tệ này là một chất xúc tác mạnh mẽ cho vàng, làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại không sinh lời này và làm suy yếu USD.

Thị trường đang đặt cược lớn vào việc Fed sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường kỳ vọng có tới 87% khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong tháng tới và 65% khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.

Điều này diễn ra trong bối cảnh lạm phát Mỹ hiện ở mức 2,9%, dù cao hơn mục tiêu 2% của Fed, nhưng vẫn được coi là trong tầm kiểm soát và không gây áp lực quá lớn, tạo dư địa quan trọng để Fed tiếp tục nới lỏng nhằm ứng phó với sự suy yếu gần đây trên thị trường lao động.

Thị trường dầu mỏ chịu áp lực. Giá dầu thô Nymex thấp hơn, giao dịch quanh mức 64,25 USD/thùng. Theo Bloomberg, nhóm OPEC+ có khả năng sẽ tiếp tục tăng sản lượng vào tháng 11, một phần trong chiến lược giành lại thị phần toàn cầu. Liên minh này sẽ họp trực tuyến vào ngày 5/10 để cân nhắc mức tăng ít nhất bằng mức tăng 137.000 thùng/ngày đã lên lịch cho tháng 10.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/9/2025

Phiên giao dịch 29/9, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 134,5-136,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.

Tính từ đầu tháng, giá vàng miếng SJC tăng 5,4-5,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 129,7-132,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức đóng cửa tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 129,9-132,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết tuần qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, giá vàng đang duy trì ở mức kỷ lục mới. Sự bất ổn chính trị gây áp lực lên đồng USD càng củng cố thêm đà tăng của kim loại quý. Trong ngắn hạn, thị trường đang đối diện rủi ro cao xảy ra một đợt điều chỉnh sâu hoặc củng cố về mặt kỹ thuật. Xu hướng dài hạn là tăng và vàng có khả năng lập thêm đỉnh mới.

Deutsche Bank đã nâng dự báo giá vàng lên mức 4.000 USD/ounce vào cuối năm 2025. Xu hướng tăng sẽ được củng cố bởi nhu cầu mua kỷ lục từ các ngân hàng trung ương, sự suy yếu của đồng USD, và những bất ổn dai dẳng liên quan đến tính độc lập của Fed.

Goldman Sachs đã nâng dự báo cuối năm 2025 lên 3.700 USD/ounce (từ 3.300 USD) và thậm chí còn đưa ra kịch bản tăng cao, cho rằng vàng có thể đạt 4.500 USD/ounce.