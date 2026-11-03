Bảng giá vàng trong nước hôm nay 3/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (3/11) Hôm qua (2/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 137 140 137 140 BTMH Kim Gia Bảo 134,5 138,5 134,5 138,5 Doji TPHCM 135 139 135 139

Thời gian cập nhật: 06:00-3/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 3/11

Sáng 3/11, giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch ở mức cao sau phiên tăng mạnh đầu tuần.

Theo dữ liệu từ Kitco lúc 7h05 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được niêm yết ở mức 3.947,4 USD/ounce (mua vào) và 3.949,4 USD/ounce (bán ra).

Giá vàng thế giới tăng mạnh đầu phiên giao dịch tại Mỹ. Những tín hiệu ngoại giao mới giữa Iran và Mỹ khiến giá dầu thô đi xuống, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát. Thị trường cũng chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Lúc 21h30 ngày 2/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.944 USD/ounce, tăng 68 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.951 USD/ounce.

Đà phục hồi diễn ra sau khi giá vàng chịu áp lực bán mạnh trong tuần trước, có thời điểm rơi xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce. Theo Reuters, trong phiên 2/11, giá vàng giao ngay tăng 1,74%, lên 3.942,57 USD/ounce.

Thị trường vẫn tập trung vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Tuần trước, Fed giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4%. Tăng trưởng kinh tế mạnh và lạm phát dai dẳng khiến giới đầu tư lo ngại Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách.

Lợi suất trái phiếu giảm, đồng USD suy yếu và giá dầu đi xuống tạo môi trường thuận lợi hơn cho vàng. Tuy nhiên, triển vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục hạn chế đà phục hồi của kim loại quý. Chỉ số USD Index giảm nhẹ về 101,5 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 4,93%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng giữ nguyên lãi suất dù lạm phát vẫn cao gần gấp đôi mục tiêu. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục duy trì lãi suất. Canada lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm.

Giá dầu thô giảm hơn 4% trong phiên đầu tuần. Dầu Brent lùi về khoảng 108,55 USD/thùng, còn dầu WTI xuống dưới 100 USD/thùng. Đà giảm giúp xoa dịu lo ngại giá năng lượng cao sẽ đẩy lạm phát tăng và buộc Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhận định đà giảm của vàng chịu tác động từ yếu tố kỹ thuật, tâm lý né tránh rủi ro trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ.

Giá vàng đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 3.900-4.000 USD/ounce. Nếu giá đóng cửa dưới vùng này với khối lượng giao dịch lớn, áp lực bán có thể gia tăng và kéo giá về vùng 3.500 USD/ounce.