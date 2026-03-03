Giá vàng thế giới hôm nay 3/3/2026

Mở cửa phiên giao dịch 2/3 trên thị trường Mỹ (đêm 2/3 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng vọt hơn 130 USD (+2,5%) lên trên ngưỡng 5.410 USD/ounce, rồi nhanh chóng rớt về ngưỡng 5.380 USD/ounce, trước khi trở lại ngưỡng 5.400 USD/ounce.

Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, vàng thế giới cắm đầu đi xuống, bốc hơi cả trăm USD.

Lúc 23h, giá vàng thế giới ở mức 5.322 USD/ounce, cách xa mức đỉnh cao thiết lập lúc đầu phiên.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Israel mở rộng các cuộc không kích, trong đó có thông tin Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng.

Iran tuyên bố bắn hạ tiêm kích Mỹ và khẳng định không đàm phán với Washington. Israel cũng tấn công Beirut sau các đợt rocket từ Hezbollah.

Ông Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ có thể kéo dài nhiều tuần nhưng đang diễn ra nhanh hơn kế hoạch.

Saudi Aramco phải dừng hoạt động nhà máy lọc dầu lớn nhất sau một vụ tấn công bằng drone. Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, khiến hàng chục tàu chở dầu mắc kẹt.

Căng thẳng khiến thị trường tài chính biến động mạnh. Chứng khoán toàn cầu giảm điểm, trong khi giá dầu thô, USD và vàng tăng vọt.

Giá vàng trong nước biến động. Ảnh: Thạch Thảo

Tổ chức OPEC+ đã thống nhất nối lại kế hoạch tăng sản lượng dầu với tốc độ nhanh hơn dự kiến nhằm ứng phó nguy cơ giá dầu tăng nóng do xung đột.

Các thành viên chủ chốt gồm Saudi Arabia và Nga sẽ tăng thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 4, theo thông báo sau cuộc họp trực tuyến cuối tuần. Giới phân tích cho rằng mức tăng này khó có thể hạ nhiệt thị trường.

Chiến sự tại Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt, kéo theo lo ngại lạm phát quay trở lại. Hệ quả là thị trường tiền tệ đã giảm mạnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ, Anh và khu vực Eurozone.

Xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 3 lần trong năm 2026 đã giảm xuống còn 20%, từ gần 50% tuần trước.

Giới giao dịch không còn kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm nay; xác suất cắt giảm trong tháng 3 giảm xuống 60%, từ hơn 80%.

Khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giảm lãi suất trong năm nay cũng bị cắt giảm một nửa, hiện thị trường chỉ định giá mức điều chỉnh 5 điểm cơ bản.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/3/2026

Phiên giao dịch ngày 2/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 187,9–190,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 186,4–189,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 187,9–190,9 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với mức chốt tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 187,9–190,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt tuần qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích cho rằng những bất ổn địa chính trị đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây. Căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khi eo biển Hormuz bị đe dọa, xung đột Nga – Ukraine kéo dài cùng cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đã làm gia tăng tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính toàn cầu.

Khi rủi ro địa chính trị gia tăng, dòng tiền thường tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tiềm ẩn nguy cơ quay trở lại do giá năng lượng leo thang và kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị thu hẹp.

Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang và thị trường duy trì tâm lý thận trọng, giá vàng có thể kiểm định các mốc cao mới.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định triển vọng giá vàng vẫn tích cực. Việc giá vàng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh là diễn biến bình thường và mang tính tạo nền cho xu hướng đi lên tiếp theo.

Thị trường đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lượng hợp đồng mở kể từ đầu tháng 1, cho thấy các vị thế yếu đã rút lui, trong khi nhà đầu tư nắm giữ dài hạn vẫn ở lại. Theo ông Grady, các yếu tố hỗ trợ vàng và bạc trong những năm qua không thay đổi, do đó xu hướng tăng vẫn được duy trì. Giá vàng có thể kiểm định các mức cao hơn trong thời gian tới.