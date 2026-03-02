Mở cửa phiên giao dịch 2/3 trên thị trường Mỹ (đêm 2/3 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng vọt hơn 130 USD (+2,5%) lên trên ngưỡng 5.410 USD/ounce, rồi nhanh chóng rớt về ngưỡng 5.380 USD/ounce, trước khi trở lại ngưỡng 5.400 USD/ounce.

Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, vàng thế giới cắm đầu đi xuống, bốc hơi cả trăm USD.

Lúc 22h, giá vàng thế giới ở mức 5.323 USD/ounce, cách xa mức đỉnh cao thiết lập lúc đầu phiên.

Trước đó, giá vàng đã bứt phá trên thị trường châu Âu và châu Á, có lúc lên gần 5.420 USD/ounce sau khi Iran tuyên bố không có ý định đàm phán với Mỹ.

Vào cuối tuần trước, vàng đã có một cú bứt phá sau khi Mỹ và Israel hôm 28/2 phát động chiến dịch tập kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, dẫn tới cái chết của Lãnh tụ tối cao, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và một loạt quan chức cấp cao khác. Iran sau đó đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trả đũa, phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Trong nước, giá vàng tăng mạnh thêm gần 4 triệu đồng/lượng trong phiên 2/3. Vàng SJC chốt phiên ở mức 187,9 triệu đồng/lượng (mua) và 190,9 triệu đồng/lượng (bán). Giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu cũng được mua vào và bán ra ở mức này. Như vậy, vàng trong nước đã lên sát đỉnh cao 191 triệu đồng/lượng ghi nhận hôm 29/1, trong khi giá vàng thế giới còn cách đỉnh 5.600 USD/ounce (ghi nhận hôm 29/1) không xa.

Trong phiên đầu tuần trên thị trường châu Á, có nhiều thời điểm vàng chịu áp lực giảm giá khi có những tin đồn về khả năng Iran muốn đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, giá mặt hàng này tăng mạnh trở lại khi Tehran phủ nhận thông tin tìm cách nối lại đàm phán hạt nhân với Washington.

Ngày 2/3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, Ali Larijani tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Mỹ.

Mở cửa phiên 2/3, thị trường Mỹ ghi nhận giá bạc tăng hơn 1 USD lên 94,7 USD/ounce. Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm khá mạnh. Chỉ số chứng khoán tầm rộng S&P 500 giảm 0,5%. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm gần 1%. Thị trường tiền số tiếp tục bị bán mạnh. Đồng Bitcoin giảm 1,3% trong 24h xuống 65.500 USD/BTC.

Trong khi đó, giá dầu WTI trên sàn Comex New York tăng 7,1% lên 71,8 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 8,3% lên 78,9 USD/thùng.

Giá vàng trong nước lên 191 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Vàng lên mặt bằng cao mới, có thể đạt 6.000 USD/ounce

Giá vàng và giá dầu tăng mạnh trong khi chứng khoán Mỹ giảm trong bối cảnh Trung Đông rơi vào tình trạng hỗn loạn khi Iran đang tìm cách nhanh chóng làm gia tăng cái giá mà Israel, Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh phải trả. Theo Hãng thông tấn Fars, Lực lượng IRGC đã sử dụng tên lửa tầm xa tấn công trực diện vào khu phức hợp chính phủ của Israel tại Jerusalem, trong đó có Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, Israel dồn dập tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Tehran của Iran cũng như các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch không kích Iran có thể kéo dài đến 4 tuần.

Một số tổ chức lớn như J.P. Morgan và Bank of America đã điều chỉnh dự báo giá. Theo họ, nếu vàng duy trì ổn định trên 5.400 USD, giá có thể hướng tới 6.000 USD vào cuối năm 2026.

Hiện, vàng đã vượt 2 mốc quan trọng. Đó là mốc 5.300 USD - một ngưỡng cản tâm lý mang tính chất con số tròn và mốc quan trọng 5.250 USD/ounce - từng là ngưỡng kháng cự trong cả tháng 2. Với những diễn biến mới, cả mốc 5.250 USD và 5.300 USD có thể trở thành hỗ trợ trong các nhịp điều chỉnh sau.

Giá dầu được dự báo có thể leo thang tiếp trong ngắn hạn khi cuộc chiến tại Trung Đông lan rộng. Israel đã ném bom Beirut sau khi nhóm Hezbollah bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.

Thông tin mới nhất cho thấy, Công ty Dầu mỏ Ả Rập Xê Út (Saudi Aramco) đã tạm ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu lớn nhất của mình. Hàng chục tàu chở dầu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

Một rủi ro khác có thể ảnh hưởng tới thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu là hành động quân sự của Mỹ ở Iran có thể đe dọa hội nghị thượng đỉnh giữa TT Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Tư.

Tuy nhiên, theo ông Trump, chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran có thể kéo dài vài tuần nhưng đang đi trước kế hoạch. Bên cạnh đó, OPEC+ đã nhất trí nối lại việc tăng sản lượng dầu với tốc độ nhanh hơn.

Trước mắt, việc tăng sản lượng này khó có thể làm dịu thị trường, vì một số nhà sản xuất OPEC+ có khả năng tăng sản lượng hạn chế và các thành viên chủ chốt vùng Vịnh có thể đối mặt với nguy cơ bị hạn chế xuất khẩu nếu có sự gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz quan trọng.