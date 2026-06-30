Giá vàng thế giới hôm nay 30/6/2026

Lúc 21h ngày 29/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.011 USD/ounce, giảm 76 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.044 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay giảm khi nhà đầu tư cân nhắc giữa triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, giá dầu tăng và nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Fed tiếp tục là yếu tố chi phối xu hướng giá vàng. Trong cuộc họp ngày 17/6, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%. Dự báo mới cho thấy lãi suất điều hành trung bình năm 2026 được nâng từ 3,4% lên 3,8%, đồng thời dự báo lạm phát PCE năm 2026 tăng từ 2,7% lên 3,6%. Điều này làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, gây sức ép lên giá vàng.

Thị trường tuần này sẽ tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Năm, trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ 4/7. Đây được xem là dữ liệu quan trọng có thể tác động mạnh đến giá vàng, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Phạm Hải

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ nhờ kỳ vọng tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz chuyển từ nguy cơ phong tỏa hoàn toàn sang rủi ro gián đoạn hoạt động vận tải. Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng các hành động quân sự và dự kiến gặp nhau tại Doha vào ngày 30/6 (giờ địa phương) để thảo luận về vấn đề lưu thông hàng hải. Các bất đồng vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn khi Iran tiếp tục khẳng định vai trò quản lý hoạt động qua eo biển này.

Giá dầu WTI tăng lên quanh 69,64 USD/thùng, dầu Brent lên khoảng 72,40 USD/thùng. Trong khi đó, chỉ số USD Index giảm nhẹ còn lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4%. Những yếu tố này tiếp tục khiến thị trường thận trọng trước triển vọng giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 29/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,9-147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 144-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng vàng vẫn có khả năng giảm thêm trước khi bước vào chu kỳ tăng mới.

Theo ông, sau khi mất gần 10% chỉ trong một tuần, thị trường đang xuất hiện lực mua bắt đáy, song đồng USD vẫn còn duy trì sức mạnh, hạn chế dòng tiền đầu cơ vào kim loại quý.

Ông dự báo giá vàng có thể lùi về vùng 3.700-3.800 USD/ounce, tạo cơ hội mua hấp dẫn.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao của FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới.

Ông Kuptsikevich nhận định, xu hướng kỹ thuật vẫn nghiêng về bên bán khi giá đang nằm dưới các đường trung bình động dài hạn. Vùng 4.000 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, nơi lực mua và lực bán sẽ cạnh tranh quyết liệt.

CPM Group tiếp tục duy trì khuyến nghị bán đối với vàng, đặt mục tiêu giảm về 3.800 USD/ounce. Nhóm phân tích cho rằng xu hướng điều chỉnh nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong những tuần tới trước khi thị trường tìm được vùng cân bằng mới.