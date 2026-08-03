Giá vàng thế giới hôm nay 3/8/2026

Giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi liên tục giằng co quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Lực mua bắt đáy và số liệu lạm phát hạ nhiệt giúp kim loại quý có lúc vượt 4.100 USD, nhưng lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và giá dầu đi lên tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.

Đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.051,51 USD/ounce và tăng trong phiên khi lực mua bắt đáy xuất hiện. Đà tăng chững lại trong ngày thứ Ba khi nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp chính sách của Fed, trong bối cảnh giá dầu cao và áp lực lạm phát tiếp tục duy trì.

Đến ngày thứ Tư, giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, chạm mức thấp nhất tuần là 3.995,9 USD/ounce. Sau đó, thị trường nhanh chóng hồi phục khi Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5-3,75%. Việc có ba thành viên Fed bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất khiến kỳ vọng sớm nới lỏng chính sách tiền tệ tiếp tục suy yếu.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Đà phục hồi mạnh nhất diễn ra trong phiên thứ Năm sau khi chỉ số lạm phát PCE của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, giúp giảm bớt lo ngại về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Giá vàng có thời điểm vượt 4.100 USD/ounce và chạm đỉnh tuần tại 4.119,82 USD/ounce.

Trong phiên thứ Sáu, giá vàng quay đầu giảm khi chỉ số chi phí lao động (ECI) tăng cao hơn dự báo, kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên và gây áp lực lên kim loại quý.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở khoảng 4.048 USD/ounce, giảm nhẹ so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/8/2026

Ngày 1/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nhận định giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn.

Việc Fed giữ nguyên lãi suất, tăng trưởng GDP của Mỹ chậm lại, lạm phát đo bằng chỉ số PCE hạ nhiệt nhẹ cùng với căng thẳng Mỹ - Iran lan sang nhiều mặt trận mới chưa đủ để tạo động lực giúp vàng tăng bền vững.

Đồng USD vẫn duy trì sức mạnh, trong khi mốc 4.000 USD tiếp tục là vùng hỗ trợ quan trọng của biên độ dao động. Ông Checkan cho rằng vùng giá hiện tại vẫn là cơ hội thuận lợi để tích lũy vàng.

Theo ông Bob Haberkorn, môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, dù có ba thành viên Fed bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất, khả năng ngân hàng trung ương Mỹ nâng lãi suất trong tháng 9 vẫn không cao do những yếu tố chính trị và bối cảnh kinh tế hiện nay.

Ông Haberkorn cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng vẫn chịu áp lực từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng giá dầu tăng trở lại, khiến thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Vị chuyên gia này nhận định thị trường có thể cần thêm một nhịp điều chỉnh trước khi bước vào xu hướng tăng mới. Nếu giá vàng giảm xuống khoảng 3.800 USD/ounce, lực mua sẽ nhanh chóng xuất hiện và tạo nền tảng cho một đợt tăng giá mạnh hơn trong những tháng cuối năm.

Theo ông Haberkorn, kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9 có thể khiến giá vàng chịu áp lực trong ngắn hạn. Nếu Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất như ông dự báo, kim loại quý có thể khởi động một chu kỳ tăng mới từ quý III, tương tự diễn biến của năm trước.

Trong trường hợp giá không điều chỉnh mà bứt phá khỏi vùng dao động hiện tại, ông cho biết vẫn sẵn sàng mua vào ở các vùng giá cao hơn, khoảng 4.300-4.400 USD/ounce.