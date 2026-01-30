Giá vàng thế giới hôm nay 30/1/2026

Lúc 23h30 ngày 29/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.289/ USD/ounce, giảm tới 2,3%. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York giảm 2,8%, xuống còn 5.248 USD/ounce.

Bitcoin (BTC) giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tại thị trường Mỹ, rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12, mất gần 3.000 USD chỉ trong vài giờ.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,45 điểm

Theo David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, thị trường đang chứng kiến một đợt bán tháo mạnh sau khi kim loại quý vừa thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 17/1 giảm 1.000 đơn, xuống còn 209.000 đơn sau điều chỉnh theo mùa. Con số này phù hợp với kỳ vọng thị trường, trong bối cảnh các nhà kinh tế dự báo số đơn xin trợ cấp có thể tăng lên khoảng 206.000. Số liệu của tuần trước đó đã được điều chỉnh tăng mạnh lên 210.000 đơn.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) trong tuần này đã đưa ra một số điểm đáng chú ý. Fed bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,5–3,75%. Hai Thống đốc Christopher Waller và Stephen Miran bỏ phiếu phản đối, ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Fed nâng đánh giá về triển vọng kinh tế, cho rằng hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vững chắc, trong khi lạm phát vẫn ở mức tương đối cao.

Thị trường vàng trước đó đã ghi phiên tăng mạnh nhất trong lịch sử so với đồng USD. Căng thẳng Trung Đông gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công quân sự nghiêm trọng hơn nhiều so với đòn không kích hồi tháng 6 năm ngoái.

Ông Trump cho biết lực lượng hải quân Mỹ, dẫn đầu bởi tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đã sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Iran phản hồi rằng nước này sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, nhưng cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị khiêu khích.

Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành GoldSilver Central, nhận định nhu cầu đối với vàng đang ngày càng mở rộng, từ dòng tiền rút ra khỏi thị trường tiền mã hóa cho đến hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Kim loại quý đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi nhà đầu tư có xu hướng tìm đến những tài sản mang lại mức sinh lời cao trong bối cảnh biến động gia tăng.

Trên thị trường hàng hóa, giá đồng tăng vọt lên mức cao kỷ lục, vượt 14.000 USD/tấn, do làn sóng đầu cơ mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tính từ đầu tháng 12, giá đồng đã tăng khoảng 25%.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/1/2026

Ngày 29/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa tại mức 186,6-189,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Trong ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC có thời điểm được điều chỉnh lên mức 188,3-191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán)

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 186,3-189,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 5,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 186,4-189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 7,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, chốt phiên ở mức 187,8-190,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Theo Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Standard Chartered, đà tăng chưa từng có của giá vàng không chỉ xuất phát từ tâm lý đầu cơ ngắn hạn, mà đang được nâng đỡ bởi các yếu tố nền tảng mang tính cấu trúc.

Báo cáo mới nhất của Standard Chartered cho thấy dù các nhà đầu tư chiến thuật đã gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng trong tháng 1, mức tăng vị thế vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng giá. Trong hai tuần gần nhất, vị thế mua ròng trên thị trường kỳ hạn chỉ tăng khoảng 14.900 hợp đồng, trong khi giá vàng đã tăng tới gần 300 USD/ounce.

Theo bà Cooper, các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống hiện đóng vai trò thứ yếu, trong khi các động lực mang tính cấu trúc đang ngày càng rõ nét. Lo ngại về tính độc lập của Fed, khả năng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, rủi ro địa chính trị leo thang, cùng với nguy cơ căng thẳng thương mại và thuế quan quay trở lại đang thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển mạnh sang vàng. Đáng chú ý, làn sóng mua vào lần này được dẫn dắt nhiều hơn bởi nhà đầu tư cá nhân, thay vì các quỹ đầu cơ ngắn hạn.

Bên cạnh đó, nhu cầu vàng vật chất và trang sức vẫn duy trì tích cực, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi vàng đang giao dịch với mức giá cao hơn so với thị trường quốc tế. Yếu tố mùa vụ trước Tết Nguyên đán được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng mỗi khi xuất hiện các nhịp điều chỉnh. Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là trụ cột quan trọng, tạo nền giá vững chắc cho thị trường trong trung và dài hạn.