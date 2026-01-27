Giá vàng thế giới hôm nay 27/1/2026

Lúc 21h ngày 26/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.062 USD/ounce, tăng 1,6% trong ngày. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 5.066 USD/ounce.

Theo công bố của Bộ Thương mại Mỹ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 11 tăng mạnh 5,3%, đảo chiều so với mức giảm 2,1% của tháng 10. Con số này vượt xa kỳ vọng của thị trường, vốn chỉ dự báo mức tăng khoảng 3,1%.

Đáng chú ý, nhóm đơn đặt hàng lõi (loại trừ lĩnh vực vận tải có tính biến động cao) tăng 0,5%, cao hơn mức dự báo 0,3% và cũng vượt mức tăng 0,1% của tháng trước đó. Điều này cho thấy nền sản xuất Mỹ vẫn duy trì nền tảng vững chắc, bất chấp môi trường lãi suất cao.

Ngay sau khi số liệu được công bố, giá vàng chịu áp lực chốt lời nhẹ. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn giữ được vùng giá cao trên mốc 5.000 USD/ounce, phản ánh lực cầu nền tảng còn rất mạnh.

Trong phiên châu Á, giá vàng đã vượt mốc 5.000 USD/ounce, với hợp đồng vàng Comex giao tháng 2 đạt đỉnh kỷ lục 5.107,9 USD/ounce. Bạc cũng ghi nhận mức cao chưa từng có khi hợp đồng Comex giao tháng 3 vọt lên 110 USD/ounce.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới. Ảnh: Phạm Hải

Theo Bloomberg, đà tăng “chóng mặt” của kim loại quý được thúc đẩy bởi những thay đổi sâu rộng trong quan hệ quốc tế dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng làn sóng rút vốn khỏi trái phiếu chính phủ và tiền tệ pháp định. Vàng một lần nữa khẳng định vai trò trú ẩn truyền thống trong bối cảnh bất định toàn cầu gia tăng.

Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng khoảng 17 ngân hàng trung ương khác sẽ nhóm họp. Giới đầu tư nhìn chung dự báo các ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất, bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump yêu cầu Fed nới lỏng chính sách. Bloomberg Economics cho rằng đa số thành viên FOMC có đủ dữ liệu để ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất, qua đó củng cố vị thế độc lập của Chủ tịch Jerome Powell.

Chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, giữa những đồn đoán Mỹ có thể phối hợp với Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối. Triển vọng này làm gia tăng tâm lý tiêu cực đối với đồng bạc xanh, qua đó hỗ trợ mạnh cho giá vàng và bạc.

Trên các thị trường khác, giá dầu thô ổn định quanh 61 USD/thùng, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,207%, trong khi USD tiếp tục chịu áp lực giảm sâu.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/1/2026

Kết phiên giao dịch ngày 26/1, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 175–177 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 173,5–176 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, giao dịch cuối phiên ở mức 173–176 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, chốt phiên ở mức 173,5–176,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Dự báo giá vàng

Theo Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, giá vàng đã thiết lập kỷ lục mới bất chấp việc căng thẳng liên quan đến Greenland hạ nhiệt và thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản ổn định hơn.

Mốc 5.000 USD/ounce được xem là ngưỡng tâm lý quan trọng, song các động lực hiện tại nhiều khả năng sẽ chưa dừng lại tại đây. Những nhịp điều chỉnh gần đây đều diễn ra trong thời gian ngắn, cho thấy xu hướng mua khi giá giảm vẫn chiếm ưu thế.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định kim loại quý đang thể hiện sức mạnh vượt trội trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, giá vàng có xu hướng tăng bất chấp biến động của thị trường chứng khoán, cho thấy vàng và bạc đang vận động theo quỹ đạo riêng, ngày càng tách rời khỏi các tài sản rủi ro truyền thống. Đây là trạng thái hiếm gặp, khi lực mua tự nhiên duy trì ở mức cao trong khi bên bán không mặn mà chốt lời.

Ông Grady cho rằng việc giá vàng tiến sát, thậm chí vượt mốc 5.000 USD/ounce không phải diễn biến bất ngờ mà đã nằm trong kỳ vọng chung của thị trường. Dù số lượng vị thế mua đang ở mức cao, đà tăng hiện nay không chỉ xuất phát từ hoạt động đầu cơ ngắn hạn mà còn được hậu thuẫn bởi các yếu tố cơ bản vững chắc.