Trên thế giới, tới 20h15 ngày 27/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.068 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.868 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/1 cao hơn khoảng 93,1% (tương đương tăng 2.443 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 160,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/1.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York có xu hướng đi ngang sau khi trước đó không thể vượt được ngưỡng 5.100 USD/ounce trên thị trường châu Á và châu Âu. Áp lực chốt lời đã chặn đà tăng của vàng. Tuy nhiên, sức cầu khá mạnh mỗi khi giá vàng rơi về mức 5.050 USD/ounce.

Thị trường vàng sôi sục và liên tục lập các đỉnh cao mới trong những ngày gần đây trong bối cảnh thế giới có quá nhiều bất ổn và bất định về chính sách. Dấu hiệu bán tháo các loại tài sản của Mỹ cùng với đồng USD giảm nhanh đã đẩy giá vàng đi lên rất nhanh.

Giá vàng SJC lên 177,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Trong phiên giao dịch 27/1, đồng USD tiếp tục lao dốc. Chỉ số DXY xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 96,4 điểm. Trong tuần trước, đồng USD đã ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong vòng 1 năm và chỉ số DXY đã xuống ngưỡng 97,4 điểm.

Căng thẳng địa chính trị leo thang đã khiến tâm lý đầu tư thay đổi rất nhiều. Nhiều loại tài sản Mỹ không còn là hầm trú ẩn ưu tiên.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 27/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 175,3-177,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 27/1, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 174,1-176,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 174,3-177,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh 260 đồng xuống 26.390 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Thị trường vàng và bạc ghi nhận áp lực bán chốt lời tăng mạnh sau khi vàng tăng hơn 17% trong gần một tháng đầu năm, trong khi bạc tăng 45%. Hoạt động bán ra là rõ ràng khiến giá biến động mạnh.

Tuy nhiên, sức cầu đối với các loại tài sản an toàn vẫn còn rất lớn. Gần đây, có nhiều tín hiệu cho thấy dòng tiền lớn vẫn tiếp tục đổ vào vàng. Bên cạnh các ngân hàng trung ương và một số quỹ ETF vàng, đã xuất hiện các ngân hàng, tổ chức tài chính và cả các ông lớn tiền số cũng đã đổ tiền gom vàng.

Ông lớn stablecoin trên thị trường tiền kỹ thuật số - Tether vừa công bố trong quý cuối năm 2025 đã mua bổ sung 27 tấn vàng vào danh mục đầu tư của quỹ. Tether mua vàng để đảm bảo giá trị cho đồng tiền stablecoin của mình (Tether Gold). Các nhà đầu tư có xu hướng bảo vệ mình khỏi sự bất ổn tiền tệ, rủi ro địa chính trị và sự suy giảm niềm tin vào các biện pháp phòng ngừa rủi ro tài chính truyền thống.

Trong 2 tuần qua, một loạt tổ chức tài chính Phố Wall đã nâng mục tiêu giá vàng lên vùng 5.400 – 6.000 USD/ounce. Tuy nhiên, cũng đã có nhữn cảnh báo nhà đầu tư cá nhân có thể rơi vào tình trạng kẹp hàng, lặp lại kịch bản bong bóng năm 1980.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, triển vọng trong trung và dài hạn của vàng và bạc vẫn còn khá tươi sáng do nhu cầu nắm giữ 2 mặt hàng này còn lớn khi mà trật tự thế giới có nhiều thay đổi. Các nước không chỉ đối mặt với cuộc chiến thương mại, mà giờ đây là một cuộc chiến về nguyên liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp. Một nguy cơ khác là nợ công tăng cao ở hầu khắp các nước khiến các đồng tiền mất giá.