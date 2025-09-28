Giá vàng trong nước

Phiên giao dịch 27/9, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. So với mức chốt phiên giao dịch tuần trước, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới

Thị trường vàng mở cửa tuần giao dịch ở mức 3.687 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 3.700 USD. Đà tăng được củng cố tại các phiên châu Á và châu Âu, đưa giá vàng giao ngay lên 3.717 USD/ounce khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa. Đến cuối phiên thứ Hai, giá vàng chốt ở 3.745 USD/ounce.

Trong phiên châu Á ngày thứ Ba, giá vàng tiến sát 3.760 USD/ounce trước khi bứt phá lên gần 3.790 USD/ounce, mức cao nhất trong tuần. Áp lực bán khiến giá vàng sau đó quay đầu giảm về 3.756 USD/ounce trong phiên Bắc Mỹ và tiếp tục lao dốc xuống 3.752 USD/ounce vào đầu phiên châu Á.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Phiên ngày thứ Tư, giá vàng không vượt qua được mốc 3.780 USD và rơi xuống đáy tuần ở mức 3.718 USD/ounce.

Đầu phiên thứ Năm tại thị trường châu Á, giá vàng đảo chiều bật tăng trở lại lên 3.750 USD/ounce.

Trong phiên Bắc Mỹ, lực mua xuất hiện giúp giá vàng giữ vững mốc 3.755 USD/ounce, trước khi chịu áp lực chốt lời và giảm nhẹ xuống 3.735 USD/ounce.

Phiên thứ Sáu, khi báo cáo lạm phát PCE công bố lúc đầu giờ đã kích hoạt dòng tiền mua vào, đưa giá vàng từ 3.751 USD/ounce vọt lên 3.784 USD/ounce trước khi kết thúc tuần giao dịch.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.758 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.789 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định bức tranh kinh tế Mỹ đang có những thay đổi nhất định, dù số liệu tiêu dùng và lạm phát mới công bố chưa mấy tích cực.

Báo cáo doanh số bán lẻ củng cố quan điểm của những thành viên Fed phản đối việc cắt giảm lãi suất thêm trong tháng tới. Điều này có thể gây thất vọng cho thị trường, vốn kỳ vọng vào một đợt hạ lãi suất nữa. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Mỹ và nhịp độ cắt giảm lãi suất rõ ràng không còn là yếu tố chi phối chính đối với giá vàng, so với các động lực khác.

Theo Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, xu hướng thị trường hiện nghiêng hẳn về phía thị trường vàng nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất và sự suy yếu của đồng USD. “Thông điệp chính vẫn xoay quanh lãi suất - bao nhiêu lần cắt giảm sẽ diễn ra. Đó là điều thị trường muốn và vàng đang phản ứng theo. Đồng USD yếu đi càng tiếp thêm lực đẩy cho vàng”, ông nói.

Theo Grady, tất cả các yếu tố hiện tại đều cộng hưởng hướng tới mức giá cao hơn. Mốc 4.000 USD đang ở ngay trước mắt, nhiều người sẵn sàng mua vào.

Ông cũng chỉ ra yếu tố địa chính trị là một trụ cột hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý. Năm ngoái, quốc gia mua vàng lớn nhất là Ba Lan. Các quốc gia đang gia tăng tích trữ, không chỉ để bảo đảm an ninh mà còn để củng cố bảng cân đối tài chính.

Grady nhận định, những động lực từng thúc đẩy đợt tăng giá mạnh trong nửa đầu năm và chỉ tạm lắng trong tháng 4 nay đã quay trở lại. Quan trọng hơn, các nhà mua lớn hiện không có ý định bán ra.

Thị trường lúc này nằm trong tay những người nắm giữ vững chắc. Câu hỏi không phải là điều gì sẽ buộc ngân hàng trung ương ngừng mua, mà là điều gì có thể khiến họ phải bán và điều đó sẽ không xảy ra.

Đây là vấn đề an ninh quốc gia. Họ không phải nhà đầu cơ, họ đang dịch chuyển dự trữ sang một tài sản ổn định. Vàng đang ở mức cao kỷ lục, ngay cả khi tốc độ mua chậm lại do giá, logic đầu tư vẫn không thay đổi.