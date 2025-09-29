Giá vàng thế giới hôm nay 29/9/2025

Chốt tuần qua, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.758 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.789 USD/ounce.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive, nhận định, biến động giá đã phản ánh rõ ràng diễn biến của thị trường vàng tuần này. Tuần qua là một phép thử lớn. Các số liệu kinh tế đều tích cực từ doanh số bán nhà mới, GDP cho đến đơn hàng hàng hóa lâu bền. Trong khi đó, chứng khoán, đặc biệt là Nasdaq, chịu áp lực chốt lời mạnh, còn đồng USD tăng hơn 1%. Trong bối cảnh các thông tin kinh tế hoàn toàn bất lợi, giá vàng vẫn tăng.

“Thông điệp từ thị trường vàng là: xu hướng tăng không phụ thuộc duy nhất vào đồng USD yếu hay kỳ vọng Fed cắt giảm mạnh. Ngay cả khi một yếu tố hỗ trợ biến mất, các động lực khác vẫn đủ để giữ đà tăng”, Button nói.

Theo ông Button, sau nhiều tuần tăng giá liên tiếp, nhiều nhà đầu tư vàng lo ngại về một đợt điều chỉnh. “Các thị trường khác đều chốt lời, nhưng vàng thì không. Về mặt dữ liệu kinh tế, đây là một tuần xấu cho vàng, nhưng giá vẫn đi lên”, ông giải thích.

Đây đã là tuần tăng thứ 6 liên tiếp. Dù vàng đang bị định giá quá cao theo các chỉ báo kỹ thuật, cơ hội điều chỉnh chưa xuất hiện. Các ngân hàng trung ương không mua vàng dựa trên các chỉ số, họ mua vì chiến lược dự trữ.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Hoàng Hà

Ngoài ra, sự tham gia mạnh mẽ của các công ty khai thác và nhà đầu tư cá nhân là tín hiệu cho thấy thị trường vàng bước sang một giai đoạn mới, biến động hơn. Ông kết luận, chiến lược kết hợp nắm giữ cổ phiếu công nghệ và vàng chính là giao dịch của năm 2025. Công nghệ mang lại lợi nhuận khi tăng trưởng, còn vàng trở thành nơi trú ẩn nếu bất ổn xảy ra.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường kỳ vọng 87% khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng tới và 65% khả năng có thêm đợt cắt giảm vào tháng 12. Lạm phát Mỹ hiện ở mức 2,9%, cao hơn mục tiêu của Fed nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, tạo dư địa để nới lỏng chính sách.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/9/2025

Phiên giao dịch 27/9, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 135-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. So với mức chốt phiên giao dịch tuần trước, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Dù bị đánh giá là đã “quá mua”, đà tăng của vàng vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản: nhu cầu tìm kiếm kênh thay thế USD, hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF. Nhiều tổ chức dự báo giá vàng sẽ sớm vượt 3.800 USD và có thể còn tăng thêm trong năm 2025.

Theo David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, dữ liệu kinh tế khả quan khiến Fed khó có thể mạnh tay cắt giảm lãi suất, và đây chính là yếu tố có thể kìm hãm đà tăng của vàng.

Ông Morrison dự đoán Fed có thể sẽ thể hiện tính độc lập và chỉ cắt giảm lãi suất thêm một lần duy nhất trong năm nay, một quyết định hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang có sức mạnh tốt. Về mặt kỹ thuật, dù giá vàng đã tiến sát mốc 3.800 USD và có điều chỉnh nhẹ, chỉ báo MACD hàng ngày cho thấy thị trường đang "quá mua".

Chuyên gia này nhận định, giá vàng sẽ cần một đợt giảm sâu hơn hoặc giai đoạn đi ngang tích lũy và tạo ra động lực đủ mạnh, trước khi có thể bứt phá lên lập các đỉnh kỷ lục mới trong tương lai.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index, cho rằng chỉ khi có thay đổi lớn trong kỳ vọng lãi suất đà tăng mạnh của vàng mới bị ảnh hưởng. Kim loại quý này đang được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ ba yếu tố chính: hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, lo ngại về nợ công Mỹ và tính dai dẳng của lạm phát.

Những yếu tố này, kết hợp với hoạt động đầu cơ, sẽ tiếp tục nâng đỡ giá vàng. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế sắp tới khiến kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 bị giảm sút mạnh, USD sẽ tăng giá, qua đó có thể kìm hãm vàng.

Ngược lại, nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng lên, vàng sẽ tiếp tục bứt phá. Nhìn chung, trừ khi có một thay đổi căn bản lớn, ông tin rằng những yếu tố hỗ trợ hiện tại sẽ sớm giúp vàng vượt mốc 3.800 USD.