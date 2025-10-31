Giá vàng thế giới hôm nay 31/10/2025

Lúc 23h ngày 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm tái lập mốc 4.000 USD/ounce, tăng gần 70 USD/ounce sau phiên giảm trước đó.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hôm thứ Tư đã hạ lãi suất quỹ liên bang thêm 0,25 điểm phần trăm, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo các nhà đầu tư cần kiềm chế kỳ vọng về khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12, trong bối cảnh nội bộ Fed ngày càng chia rẽ giữa phe lo ngại thị trường việc làm và phe quan ngại lạm phát.

Theo Bloomberg, dù ông Powell nhấn mạnh mối lo chính là thị trường việc làm đang chững lại, song một số thành viên khác của Fed cảnh báo lạm phát dai dẳng sẽ hạn chế dư địa nới lỏng chính sách.

Việc tạm ngừng công bố dữ liệu kinh tế chính thức do chính phủ Mỹ đóng cửa càng làm gia tăng sự chia rẽ này.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Về thương mại Mỹ - Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan, giảm kiểm soát xuất khẩu và dỡ bỏ một số rào cản thương mại trong cuộc gặp kéo dài 90 phút tại Hàn Quốc. Bắc Kinh sẽ nối lại việc mua lượng lớn đậu tương, cao lương và nông sản Mỹ.

Đổi lại, Mỹ sẽ cắt giảm một nửa thuế quan liên quan đến fentanyl trên hàng hóa Trung Quốc và gia hạn tạm dừng một số loại thuế trả đũa thêm một năm.

Thỏa thuận cũng bao gồm việc Trung Quốc tạm ngừng kiểm soát chặt chẽ đối với nam châm đất hiếm để đổi lấy việc Mỹ nới lỏng các hạn chế với doanh nghiệp Trung Quốc. Hai bên cam kết hợp tác về thương mại, năng lượng và trí tuệ nhân tạo. Cuộc gặp này được xem là bước tiến nhằm ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau nhiều tháng căng thẳng.

Một tin tức đáng chú ý khác, Mỹ tái khởi động thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump hôm thứ Tư tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành thử nghiệm để bắt kịp các đối thủ, sau khi Nga công bố thử tàu ngầm không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.

Chỉ số USD tăng nhẹ, giá dầu thô yếu hơn, dao động quanh 60 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,07%.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/10/2025

Chốt phiên giao dịch 30/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 145,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 144,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng đang có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1979, hơn 50% trong năm nay. Các chuyên gia tại Hội nghị Thị trường Kim loại quý Toàn cầu (LBMA 2025) dự báo giá vàng có thể tăng lên khoảng 4.980 USD/ounce vào năm sau, tương đương mức tăng 25% so với hiện tại.

Dù giá vàng vừa giảm mạnh xuống dưới 4.000 USD/ounce sau đợt bán tháo, triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Năm ngoái, giới phân tích dự báo vàng quanh 2.941 USD/ounce, thấp hơn nhiều so với hiện nay.

Giới đầu tư ngày càng gia tăng nắm giữ vàng, khi lượng vàng trong danh mục đã tăng gấp đôi và số người đầu tư tăng gấp ba so với đầu năm. Vàng vẫn được kỳ vọng kiểm định mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Theo chuyên gia Bernard Dahdah của Natixis, nếu nhu cầu từ ngân hàng trung ương suy yếu hoặc dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng tăng, giá có thể giảm về vùng 2.800-3.450 USD/ounce, thậm chí mức sàn cuối cùng có thể quanh 2.000 USD/ounce, gần với chi phí sản xuất của ngành khai thác.

Tuy nhiên, Dahdah cho rằng khả năng này khó xảy ra, bởi nếu vàng giảm xuống dưới 3.400 USD/ounce, nhà đầu tư Trung Quốc và người tiêu dùng sẽ tăng mạnh mua vào, giúp giá phục hồi.

Trong kịch bản cơ sở, ông dự báo giá vàng sẽ đi ngang quanh 3.800 USD/ounce đến năm 2026, khi chưa có đủ động lực để duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce.

Dù Natixis giữ quan điểm trung lập, Dahdah nhận định rủi ro tăng giá vẫn lớn hơn giảm giá, đặc biệt nếu thị trường trái phiếu biến động, bởi chỉ cần một phần nhỏ dòng vốn rút khỏi kênh này cũng có thể đẩy giá vàng tăng thêm khoảng 10%.