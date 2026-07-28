Giá vàng thế giới hôm nay 28/7/2026

Sángnay 28/7, lúc 7h giá vàng thế giới giảm về 4.065 USD/ounce sau khi tăng vọt lên trên 4.100 USD/ounce phiên hôm qua.

Lúc 21h ngày 27/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.088 USD/ounce, tăng 34 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.089 USD/ounce.

Tâm điểm chú ý của nhà đầu tư toàn cầu là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Thị trường đang định giá khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ lãi suất 2,25% sau khi tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng trước. ECB đã cân nhắc tiếp tục tăng lãi suất do giá dầu leo thang sau khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran sụp đổ.

ECB cho biết sẽ theo dõi mức độ và thời gian kéo dài của cú sốc năng lượng. Thị trường dự báo cơ quan này có thể tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khi Mỹ triển khai chính sách thuế quan mới, trong khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, gây gián đoạn các tuyến hàng hải huyết mạch.

Căng thẳng gia tăng đẩy giá dầu đi lên, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát và khiến Fed có thể duy trì lãi suất cao hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vì thế tăng, gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, khi xung đột hạ nhiệt, áp lực giảm giá đối với kim loại quý cũng dịu bớt.

So với vùng đỉnh trước khi xung đột leo thang, giá vàng hiện đã giảm khoảng 25%.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 27/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 140,3-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 140,3-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nhận định giá vàng có khả năng đi ngang trong ngắn hạn. Căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu và lo ngại lạm phát duy trì ở mức cao, giá vàng sẽ khó có thể bứt phá mạnh.

Theo ông James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, dù tâm lý thị trường hiện khá bi quan khi mỗi nhịp phục hồi đều nhanh chóng xuất hiện lực bán, mốc 4.000 USD/ounce vẫn được bảo vệ vững chắc. Các ngân hàng trung ương, quỹ hưu trí và các quỹ đầu cơ lớn đang coi vùng giá hiện tại là cơ hội để tích lũy vàng cho mục tiêu dài hạn.

Tại cuộc họp Fed, Chủ tịch Fed Kevin Warsh có thể phát đi thông điệp ôn hòa hơn so với kỳ vọng của thị trường. Về dài hạn, ông Stanley vẫn duy trì quan điểm lạc quan đối với vàng khi áp lực từ nợ công và thâm hụt ngân sách của Mỹ chưa có dấu hiệu được giải quyết.

Ông Colin Cieszynski, Chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng thị trường vàng vẫn đang đối mặt với nhiều yếu tố bất định. Giá vàng đã trải qua một chu kỳ tăng rất mạnh và phần lớn rủi ro địa chính trị đã được phản ánh vào giá.

Đợt điều chỉnh từ khoảng 5.500 USD xuống 4.000 USD/ounce đã giúp thị trường hạ nhiệt, nhưng chưa xóa bỏ hoàn toàn tác động của các yếu tố địa chính trị.

Nếu giá dầu tiếp tục leo thang và lạm phát tăng trở lại, đồng USD có thể mạnh lên, gây áp lực đối với kim loại quý.

Theo ông, cuộc họp Fed lần này khó tạo cú hích lớn và giá vàng nhiều khả năng dao động trong vùng 3.960-4.170 USD/ounce.