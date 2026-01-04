Giá vàng thế giới hôm nay 4/1/2026

Ngày 3/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.332 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.317 USD/ounce.

Giá vàng tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến tình hình bất ổn tại Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ can thiệp và bảo vệ nếu chính quyền Iran sử dụng bạo lực với người biểu tình. Ông nhấn mạnh Mỹ đang trong trạng thái sẵn sàng hành động.

Trong khi đó, dư luận thế giới cũng sửng sốt trước việc Tổng thống Trump đã lên tiếng xác nhận việc Mỹ tập kích Venezuela, đồng thời tuyên bố bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh mức 4,1% trong phiên giao dịch đầu năm, khi hoạt động trên thị trường trái phiếu vẫn khá trầm lắng. Nhà đầu tư đang theo dõi sát triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là các dữ liệu kinh tế sắp công bố, trong đó có báo cáo việc làm tháng 12.

Biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 cho thấy một số quan chức Fed sẵn sàng nới lỏng chính sách nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, dù vẫn còn bất đồng về thời điểm và quy mô cắt giảm lãi suất. Thị trường đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026. Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi sát diễn biến liên quan đến việc Tổng thống Trump dự kiến sớm bổ nhiệm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/1/2026

Thị trường vàng trong nước đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Ngày 31/12/2025, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra.

Dự báo giá vàng

Theo bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại J.P. Morgan, đà tăng của vàng sẽ không diễn ra theo đường thẳng, nhưng các yếu tố thúc đẩy xu hướng tái định giá kim loại quý này vẫn chưa suy yếu. Bà nhấn mạnh xu hướng đa dạng hóa dự trữ của ngân hàng trung ương và danh mục đầu tư của giới đầu tư toàn cầu sang vàng vẫn còn nhiều dư địa trong dài hạn.

J.P. Morgan dự báo nhu cầu vàng sẽ tiếp tục đủ mạnh để đưa giá tiến sát mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026. Trong đó, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương được kỳ vọng duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 585 tấn mỗi quý trong năm tới.

Ngoài lực mua truyền thống, ngân hàng Mỹ cho rằng tệp sở hữu vàng có thể tiếp tục mở rộng, với các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền số nổi lên như những nguồn cầu mới tiềm năng trong năm 2026.

Ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược Kim loại Cơ bản và Kim loại Quý tại J.P. Morgan, cho biết dù khó xác định chính xác thời điểm các dòng vốn lớn đổ vào thị trường, ngân hàng vẫn tin rằng nhu cầu vàng đủ mạnh để tiếp tục đẩy giá lên vùng 5.000 USD/ounce. Ông cũng lưu ý rằng các giả định về nhu cầu đầu tư trong kịch bản cơ sở có thể vẫn còn khá thận trọng.

Theo phân tích của J.P. Morgan, chỉ cần khoảng 0,5% giá trị tài sản Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ được chuyển sang vàng, lượng cầu mới tạo ra đã đủ để đẩy giá kim loại quý này lên tới 6.000 USD/ounce.