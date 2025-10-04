Giá vàng thế giới hôm nay 4/10/2025

Lúc 20h ngày 3/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.876 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.901 USD/ounce.

Theo số liệu mới nhất từ Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), ngành dịch vụ Mỹ tiếp tục suy yếu trong tháng qua khi hoạt động kinh doanh chững lại, chi phí gia tăng và việc làm vẫn ở mức thấp.

Chỉ số PMI ngành dịch vụ (Services PMI) đã giảm xuống còn 50 điểm trong tháng 9, thấp hơn mức 52 của tháng 8. Con số này tệ hơn dự báo, khi các nhà kinh tế kỳ vọng ở mức 51,7.

Ông Steve Miller, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Kinh doanh Dịch vụ của ISM, cho biết: "Trong tháng 9, chỉ số hoạt động kinh doanh rơi vào vùng suy giảm, đạt 49,9%. Con số này thấp hơn 5,1 điểm phần trăm so với mức 55% của tháng 8". Đây là lần đầu tiên chỉ số này rơi vào vùng suy giảm kể từ tháng 5/2020.

Chỉ số việc làm tiếp tục ở vùng suy giảm tháng thứ tư liên tiếp và là lần thứ năm trong 6 tháng qua: 47,2%, cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với mức 46,5% của tháng 8.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Hoàng Hà

Ngày 3/10 đánh dấu ngày thứ ba chính phủ Mỹ đóng cửa, chưa có tín hiệu chấm dứt. Đảng Dân chủ tiếp tục giữ lập trường trước những đe dọa của Tổng thống Trump về việc sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang, trong khi hai bên rơi vào thế bế tắc, làm dấy lên khả năng về những đợt nghỉ phép không lương kéo dài và sự gián đoạn lâu dài trong các dịch vụ của chính phủ Mỹ.

Thượng viện nhiều khả năng sẽ không tổ chức các cuộc bỏ phiếu vào cuối tuần, gần như chắc chắn sẽ kéo dài tình trạng chính phủ đóng cửa sang tuần sau, khi cả hai đảng tiếp tục đổ lỗi cho nhau vì không đạt được thỏa thuận.

Tin tức khác đáng chú ý, một vụ cháy lớn đã xảy ra sau một vụ nổ tại nhà máy lọc dầu của Chevron Corp. ở hạt Los Angeles. Lính cứu hỏa đã có mặt sau khi có nhiều báo cáo về vụ nổ tại cơ sở El Segundo, phía nam sân bay Los Angeles.

Nhà máy lọc dầu El Segundo, được xây dựng từ năm 1911, cung cấp 20% nhiên liệu xe cơ giới và 40% nhiên liệu máy bay phản lực tiêu thụ tại miền Nam California.

Giá dầu thô đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ sau tin tức này, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 60,4 USD/thùng trên sàn Nymex hôm thứ Năm.

Trên các thị trường chính khác, chỉ số đồng USD giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,092%.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/10/2025

Chốt phiên giao dịch 3/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 131,5-134,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 132-135 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Sự bất ổn chính trị tại Mỹ, điển hình là tình trạng chính phủ đóng cửa, cùng với rủi ro lạm phát duy trì ở mức cao, đang tạo lực đỡ cho nhu cầu vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Về kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ quan trọng của vàng trong ngắn hạn nằm quanh vùng 3.850-3.870 USD/ounce, trong khi vùng kháng cự mạnh được xác định ở 3.900-3.920 USD/ounce.

Nếu giá vượt qua được ngưỡng kháng cự này, xu hướng tăng ngắn hạn có thể được củng cố, mở ra khả năng hướng đến mốc 3.950 USD/ounce. Ngược lại, nếu thủng vùng hỗ trợ, vàng có nguy cơ điều chỉnh sâu về khu vực 3.820 USD/ounce.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index, cho rằng giá vàng vẫn có khả năng chạm mốc 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay, tuy nhiên triển vọng này không phải không có rủi ro.

Giá vàng đã tăng hơn 40% trong năm và ghi nhận mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Các tín hiệu quá mua đang xuất hiện rõ ràng, nhưng hành động giá vẫn giữ vững xu hướng tăng.

Về mặt kỹ thuật, Razaqzada chỉ ra rằng ngưỡng hỗ trợ chính của vàng nằm ở 3.500 USD/ounce, trong khi các ngưỡng hỗ trợ nhỏ lần lượt là 3.700 USD và 3.600 USD/ounce.