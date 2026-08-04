Giá vàng thế giới hôm nay 4/8/2026

Sáng nay giá vàng giao dịch quanh mốc 4.060 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 3/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.030 USD/ounce, tăng 10 USD. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2026 giao dịch ở mức 4.084 USD/ounce

Rủi ro địa chính trị liên quan đến eo biển Hormuz đã hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch không kích Iran và cho biết hai bên sẽ tiến hành đối thoại vào thứ Hai. Giá dầu Brent giảm còn khoảng 83,7 USD/thùng, dầu WTI lùi về vùng 79,5-79,75 USD/thùng.

Giá dầu giảm góp phần hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng giảm, phần nào hỗ trợ giá vàng. Chỉ số USD Index suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,7%.

Thị trường vẫn chịu tác động từ kỳ vọng lãi suất sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong cuộc họp tuần trước, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50-3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9-3.

Dữ liệu lạm phát mới nhất cũng cho thấy chỉ số PCE tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi tăng 0,1% theo tháng và 3,3% theo năm.

Giá vàng tăng nhẹ. Ảnh: Nguyễn Huế

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 25/7 tăng 9.000 đơn so với tuần trước, lên 197.000 đơn. Thị trường lao động vẫn được đánh giá đủ vững để giới đầu tư tiếp tục đặt cược khoảng 2/3 khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ, gồm chỉ số ISM sản xuất công bố ngày thứ Hai, khảo sát JOLTS về số lượng việc làm ngày thứ Ba, báo cáo việc làm ADP ngày thứ Tư và đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 công bố vào thứ Sáu.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/8/2026

Ngày 3/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định vàng đang có một khởi đầu tuần tích cực nhưng vẫn thận trọng. Giá vàng và bạc đều tăng nhẹ, song chưa đủ mạnh để phá vỡ vùng tích lũy hình thành sau cuộc họp Fed tuần trước.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng vẫn chưa cho thấy tín hiệu đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng.

Trong tuần qua, kim loại quý chủ yếu dao động trong vùng 3.996-4.116 USD/ounce và duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce trong hai phiên cuối tuần. Dù đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn giảm, giá vàng vẫn mất khoảng 0,6%, cho thấy lực cầu còn khá yếu.

Theo ông Chandler, việc xung đột tại Trung Đông leo thang cũng không đủ để tạo ra một đợt tăng bền vững của giá dầu hay hỗ trợ đáng kể cho vàng. Với diễn biến hiện tại, thị trường vàng đang bước vào tháng 8 trong trạng thái khá yếu. Trong khi đó, đáy kể từ đầu năm của giá vàng vẫn là khoảng 3.943 USD/ounce, được thiết lập vào cuối tháng 6.

Ở chiều ngược lại, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng vùng 4.000 USD/ounce đang là ngưỡng hỗ trợ rất vững của thị trường.

Theo ông Lusk, mỗi khi giá vàng giảm xuống dưới mốc này đều nhanh chóng xuất hiện lực mua kéo giá hồi phục. Ông Lusk kỳ vọng vàng sẽ tăng trong vài tuần tới nhờ yếu tố mùa vụ, trước khi điều chỉnh nhẹ vào tháng 9.

Ông Lusk cho rằng nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt trong những tháng tới, áp lực lạm phát sẽ giảm, qua đó làm giảm khả năng Fed phải tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Dù Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận lâu dài hay các tuyến vận chuyển dầu thay thế được mở rộng, áp lực lên nguồn cung năng lượng sẽ giảm, qua đó kéo lạm phát đi xuống và làm giảm nhu cầu Fed phải tiếp tục nâng lãi suất. Đây sẽ là yếu tố tích cực đối với giá vàng trong trung hạn.