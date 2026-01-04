Nối dài đà tăng từ năm 2025

Kết thúc phiên giao dịch 2/1 trên thị trường New York (rạng sáng 3/1 giờ Việt Nam), giá vàng và bạc quay đầu tăng nhẹ sau khi lao dốc tại thị trường châu Á và châu Âu do những diễn biến địa chính trị mới trên thế giới.

Giá vàng giao ngay tăng 12 USD (+0,3%) lên 4.332 USD/ounce. Trước đó, trong phiên giao dịch 2/1, giá vàng tăng vọt, có lúc vượt 4.400 USD/ounce nhưng sau đó giảm nhanh, xuống gần 4.310 USD/ounce.

Trong nước, kết thúc phiên giao dịch cuối năm 31/12/2025, giá vàng miếng SJC giảm thêm gần 2 triệu đồng so với phiên liền trước và giảm tổng cộng 7,5 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh cao lịch sử 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ghi nhận hôm 27/12/2025 xuống còn 150,8-152,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 7,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 152-155 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong phiên đầu năm mới, giá vàng và bạc trên thị trường quốc tế tăng mạnh do bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất tiếp. Thị trường kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố tương tự năm ngoái. Đó là căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực, trong đó có Ukraine, Venezuela, Đông Bắc Á, Gaza, Iran... và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất.

Giá vàng biến động mạnh ngay đầu năm mới 2026. Ảnh: Minh Hiền

Bên cạnh đó là nợ công các nước tăng cao kỷ lục và nguy cơ lạm phát. Vàng cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vàng vật chất tại hai thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ sau khi vàng hạ nhiệt từ vùng đỉnh lịch sử gần 4.550 USD/ounce thiết lập cuối năm 2025 về ngưỡng quanh 4.350 USD/ounce như hiện tại.

Theo chuyên gia KCM Trade - Tim Waterer, giá vàng khởi đầu năm mới với xu hướng tăng từ năm trước với những động lực còn rất rõ ràng.

Trong năm 2025, giá vàng đã tăng 65%, mạnh nhất trong 46 năm qua. Việc các nước nới lỏng chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị, và sức cầu lớn từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng là các yếu tố đẩy giá mặt hàng này đi lên.

Giá bạc trong phiên cuối tuần 2/1 cũng tăng 1,7% lên 72,77 USD/ounce sau khi lập kỷ lục 83,62 USD/ounce hồi đầu tuần. Trong năm 2025, giá bạc tăng 147% trong bối cảnh Mỹ xếp kim loại này vào nhóm khoáng sản chiến lược và nguồn cung hạn chế.

Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng hạ nhiệt do áp lực chốt lời gia tăng.

Dự báo tuần mới biến động

Với những diễn biến mới, thị trường tài chính được dự báo có thể biến động mạnh trong tuần tới khi mà tình hình địa chính trị tại khu vực Nam Mỹ thay đổi. Tuy nhiên, Nga, Iran, Cuba, Colombia... phản ứng mạnh trước diễn biến căng thẳng và những tuyên bố cứng rắn của Mỹ liên quan tới Venezuela.

Bên cạnh đó, năm 2026 được dự báo là năm cạnh tranh chiến lược sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc, xoay quanh các lĩnh vực chính là an ninh khu vực và quân sự, thương chiến và rào cản kinh tế, cùng cuộc cạnh tranh về công nghệ cao, đặc biệt mảng chip, trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù khó quay lại trạng thái hòa dịu, cạnh tranh vẫn tồn tại ở các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, chuỗi cung ứng, hàng không - vũ trụ và AI, nhưng cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận thấy rằng việc đẩy quan hệ vào khủng hoảng rộng có thể kéo theo thiệt hại lớn cho kinh tế toàn cầu.

Căng thẳng song phương kéo dài sẽ tiếp tục tác động tới tăng trưởng kinh tế thế giới vì thuế quan và chuỗi cung ứng.

Đây được xem là các yếu tố có thể tác động tới giá vàng, giá bạc và một số kim loại khác. Nhu cầu trú ẩn vốn an toàn và nhu cầu cho sản xuất công nghiệp.

Gần đây, nhiều tổ chức dự báo giá bạc có thể lên trên 100 USD/ounce trong năm 2026, trong khi vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce.

Trong một khảo sát của Kitco, có 71% nhà đầu tư cá nhân dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trên 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi các ngân hàng và chuyên gia dự báo giá sẽ tiếp tục tăng - nhưng không mạnh như năm 2025. Chỉ có 1/10 số người được hỏi dự đoán giá sẽ giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce.