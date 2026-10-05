Giá vàng thế giới hôm nay 5/10

Tới 7h ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.142,9 USD/ounce (mua vào) và 4.144,9 USD/ounce (bán ra), tăng 1,9 USD/ounce, tương đương 0,05% so với mức tham chiếu.

Ngay sau khi bước vào tuần giao dịch mới, giá vàng biến động khá mạnh. Có thời điểm kim loại quý giảm xuống quanh 4.132 USD/ounce, sau đó bật tăng lên gần 4.149 USD/ounce. Giá hiện dao động quanh vùng 4.143 USD/ounce. Dữ liệu cập nhật của Kitco cũng ghi nhận biên độ phiên từ khoảng 4.132-4.149 USD/ounce.

Vàng bước vào tuần mới sau một tuần giảm khá mạnh. Hợp đồng vàng Comex kết thúc tuần trước ở 4.133,7 USD/ounce, giảm 3,59% trong tuần và là tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Giá vàng trải qua một tuần giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt gây sức ép lên kim loại quý, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần ở 4.277 USD/ounce, sau đó tăng nhẹ lên mức cao nhất tuần 4.280 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng khi giá dầu tăng do căng thẳng Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài và đồng USD cùng đi lên.

Trong các phiên giữa tuần, giá vàng có thời điểm được hỗ trợ bởi dấu hiệu thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt và niềm tin tiêu dùng suy yếu. Tuy nhiên, áp lực từ lợi suất trái phiếu và đồng USD khiến đà phục hồi không bền vững. Giá vàng sau đó giảm xuống mức thấp nhất tuần 4.110 USD/ounce.

Báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Số liệu việc làm của tháng 7 và tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm. Những dữ liệu này khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu đi xuống.

Dù có thời điểm phục hồi, giá vàng vẫn không thể duy trì trên ngưỡng 4.200 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng trở lại trong phiên cuối tuần, kéo giá kim loại quý đi xuống.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.141 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.172 USD/ounce.

Tuần này thị trường chú ý tới chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 9, biên bản họp Fed tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát tâm lý người tiêu dùng Michigan tháng 10.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/10

Chốt tuần trước (3/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn DOJI được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng việc lợi suất giảm sau báo cáo việc làm yếu của Mỹ đã tạo điều kiện để vàng phục hồi. Nếu giá vượt vùng 4.280-4.300 USD/ounce, thị trường sẽ có thêm cơ sở để tin rằng giá đã tạo đáy.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, giữ quan điểm trung lập và cho rằng các nhịp điều chỉnh trong tháng 10 có thể tạo cơ hội mua trước khi bước vào giai đoạn thường có diễn biến tích cực từ tháng 11 đến tháng 1.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, lại dự báo giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn. Đà giảm khó kéo dài khi lợi suất và đồng USD hạ nhiệt, đặc biệt nếu Fed tạm dừng tăng lãi suất.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nghiêng về kịch bản giá vàng tăng, với kỳ vọng dữ liệu việc làm yếu và khả năng Fed không tăng lãi suất trong tháng 10 sẽ hỗ trợ kim loại quý.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng vàng đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng dù xuất hiện những yếu tố thuận lợi.

Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ có thể hỗ trợ giá vàng trong tháng 10, với khả năng kim loại quý quay lại vùng 4.400-4.500 USD/ounce nếu đà phục hồi được củng cố.

Theo các chuyên gia, xu hướng giá vàng vẫn chưa rõ ràng. Vùng 4.200 USD/ounce là mốc quan trọng. Mức 4.280-4.300 USD/ounce được xem là vùng cần vượt qua để cải thiện triển vọng tăng giá.