Giá vàng thế giới hôm nay 6/10/2026

Giá vàng thế giới sáng 6/10 giảm nhẹ và lùi xuống dưới 4.140 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý biến động mạnh trong biên độ gần 50 USD, có thời điểm vọt lên trên 4.170 USD/ounce rồi quay đầu lao dốc.

Tới 6h45 ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.136,3 USD/ounce (mua vào) và 4.138,3 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng giảm 3,2 USD/ounce, tương đương 0,08%.

Diễn biến trong phiên cho thấy giá vàng biến động rất mạnh. Sau khi có lúc giảm xuống vùng 4.123 USD/ounce, giá kim loại quý bật tăng nhanh và lập đỉnh trong ngày khoảng 4.171 USD/ounce.Lúc 21h30 ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.135 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.168 USD/ounce.

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, tiền lương bình quân tăng 0,1% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ năm trước. Số việc làm tháng 7 và 8 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000.

Thị trường hiện đặt cược khoảng 82% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 do lạm phát còn cao và giá dầu duy trì ở mức cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,26%, kỳ hạn 30 năm khoảng 5,61%, tiếp tục tạo sức ép lên vàng.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ chú ý đến PMI dịch vụ của S&P Global, chỉ số ISM dịch vụ, biên bản cuộc họp Fed tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và khảo sát tâm lý người tiêu dùng.

Dữ liệu dịch vụ yếu có thể hỗ trợ vàng, trong khi giá cả đầu vào tăng hoặc nhu cầu dịch vụ mạnh có thể khiến lợi suất và USD tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn chưa được giải quyết. Giá dầu giảm đầu tuần nhờ nguồn cung từ Trung Đông phục hồi, kế hoạch giải phóng dầu dự trữ khẩn cấp của G7 và Saudi Arabia giảm giá bán dầu cho khách hàng châu Á.

Giá dầu Brent vẫn trên 100 USD/thùng, còn WTI quanh 90 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/10/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 5/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Phillip Streible, chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, nhận định thị trường lao động đang giảm tốc nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn tương đối vững. Tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ tiếp tục mở rộng, khiến triển vọng tăng giá của vàng chưa thực sự rõ ràng.

Dù báo cáo việc làm khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm mạnh, thị trường vẫn dự báo một đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cho rằng việc Mỹ công bố kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá nhiên liệu là một trong những nguyên nhân khiến vàng không thể duy trì đà tăng sau báo cáo việc làm yếu.

Theo ông, động thái này góp phần khiến lợi suất trái phiếu tăng trở lại, qua đó gây áp lực lên nhiều nhóm tài sản, trong đó có kim loại quý.

Pavilonis nhận định vàng khó tăng trở lại nếu lợi suất trái phiếu chưa hạ nhiệt. Giá vàng nhiều khả năng tiếp tục giảm hoặc ít nhất duy trì xu hướng yếu.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, cũng nghiêng về kịch bản giá vàng giảm. Giá vàng đã giảm trong 5/6 tuần gần đây, có thời điểm xuống dưới 4.100 USD/ounce. Các nhịp phục hồi lên gần 4.200 USD/ounce đều nhanh chóng gặp áp lực bán.

Theo Kuptsikevich, dòng tiền có thể đang chuyển từ vàng sang trái phiếu sau giai đoạn bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu. Nếu lợi suất tiếp tục tăng, đồng USD mạnh lên và chứng khoán suy yếu, giá vàng có thể quay lại kiểm định vùng 4.000 USD/ounce.

Ông cho rằng nếu các chính phủ châu Âu đưa ra biện pháp hỗ trợ kịp thời, tâm lý đầu tư có thể cải thiện, qua đó tạo động lực cho một đợt tăng mới của vàng.