Giá vàng thế giới hôm nay 5/8/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 4/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.089 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.135 USD/ounce.

So với mức giá đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 5,7%, tương ứng mất 246 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên chiều 4/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 4/8 tăng khoảng 0,8% lên 4.089 USD/ounce. Giá bạc tăng lên 59,6 USD/ounce. Vàng quay đầu tăng trở lại nhờ giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD và giá dầu quay đầu giảm mạnh.

Tính tới 20h50 tối 4/8, giá dầu WTI giảm 5,3% xuống 76,1 USD/thùng; Brent giảm 4,8% xuống 79,77 USD/thùng.

Giá dầu giảm mạnh sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận vào thứ Ba hoặc thứ Tư để mở lại eo biển Hormuz với quyền tự do đi lại cho các tàu thương mại.

Ông Bessent nhận định giá dầu sẽ tiếp tục giảm khi hàng trăm tàu ​​bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư có thể rời đi. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cho biết ông đã hủy bỏ một cuộc tấn công lớn vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.

Giá vàng thế giới phục hồi, trong nước biến động trái chiều. Ảnh: Minh Hiền

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này, không chỉ năng lượng, đó còn là phân bón, các sản phẩm tinh chế, các loại khí công nghiệp khác nhau sẽ chứng kiến một đợt giao dịch giảm giá lớn.

Giá dầu giảm khiến giới đầu tư đánh cược vào khả năng lạm phát sẽ hạ nhiệt và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không có nhiều lý do để tăng lãi suất.

Trong nhiều tuần qua, giá vàng phản ứng rất mạnh với các tín hiệu lãi suất. Hôm 29/7, Fed đã giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,5% đến 3,75% với tỷ lệ bỏ phiếu 9-3. Buổi họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh khiến các nhà giao dịch khó định hướng rõ ràng về lộ trình nới lỏng, và thị trường đang coi mỗi lần công bố dữ liệu là một tín hiệu trực tiếp cho việc định giá tháng 9 và tháng 12.

Chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE tháng 6 của Mỹ vừa được công bố giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi PCE lõi tăng 0,1% so với tháng trước và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số ISM sản xuất tháng 7 sau đó tăng lên 55,6, mức cao nhất kể từ năm 2022, củng cố quan điểm rằng tăng trưởng không đủ yếu để loại trừ khả năng Fed tăng lãi suất một lần trong phần còn lại của năm 2026. Đây có thể là yếu tố giữ lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, qua đó gây áp lực lên vàng.

Tuy nhiên, mỗi khi có tín hiệu lạm phát có thể hạ nhiệt như tối 4/8, giá vàng lại bật tăng trở lại.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/8/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 4/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động trái chiều.

Đến cuối phiên 4/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Chiều 4/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 136,5-140 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 4/8 ở mức 26.080 đồng/USD (mua vào) và 26.110 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Trên thực tế, giá vàng biến động khó lường trong nhiều tuần gần đây nhưng trụ khá vững trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Vàng đang nhận được sự hỗ trợ từ châu Á. Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng của Trung Quốc tiếp tục diễn ra ngày thứ 14 liên tiếp, các nhà đầu tư tổ chức tăng cường đầu tư khi giá vàng xuống 4.000 USD/ounce.

Theo Goldman Sachs, việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng sẽ bù đắp tác động tiêu cực của việc giảm leo thang địa chính trị và tin đồn về việc Fed tăng lãi suất, trong khi Citi dự đoán giá vàng sẽ ổn định gần mức hiện tại hoặc giảm nhẹ trước khi quay trở lại mức 4.500 USD trong quý IV.

Nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, giá dầu cũng như nhiều loại hàng hóa khác sẽ giảm mạnh. Giá vàng khi đó có thể tăng với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, đây là điều chưa chắc chắn. Trước đây, ông Trump đã nhiều lần úp mở về một thỏa thuận nhằm giải quyết chiến tranh, nhưng rồi xung đột với Tehran lại leo thang.

Trong ngắn hạn, vàng vẫn được dự báo tiếp tục dao động quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD trong bối cảnh giới đầu tư đánh cược Fed thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao đang tạo lực cản lớn lên vàng, trong khi thị trường chờ đợi các dữ liệu việc làm và dịch vụ để xác định xu hướng tiếp theo.