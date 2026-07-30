Rạng sáng 30/7 (giờ Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5-3,75%/năm, đúng như kỳ vọng của giới đầu tư. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường tài chính lại khá trái chiều khi nhà đầu tư tiếp tục lo ngại áp lực lạm phát sẽ kéo dài.

Ngay sau quyết định của Fed, chỉ số USD Index (DXY) giảm từ khoảng 101,4 xuống 100,9 điểm. Giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,5% lên trên 4.090 USD/ounce sau khi có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi cuộc họp kết thúc.

Trong nước, sáng 30/7, giá vàng miếng SJC tăng thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng, lên 138,5-142,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp cũng tăng 1-1,4 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với diễn biến của vàng, chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán mạnh. Chỉ số Dow Jones mất hơn 1.150 điểm khi nhà đầu tư lo ngại Fed có thể chưa đủ quyết liệt trong việc kiểm soát lạm phát giữa bối cảnh giá dầu Brent leo lên gần 90 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng tăng mạnh. Lợi suất kỳ hạn 30 năm vượt 5,2% - mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm lên trên 4,67%, phản ánh kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016 có ba thành viên FOMC cùng phản đối theo cùng một hướng. Các chủ tịch Fed khu vực Cleveland, Minneapolis và Dallas đều cho rằng Fed cần nâng thêm 0,25 điểm phần trăm để đối phó với áp lực lạm phát.

Giá vàng tăng mạnh sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Ảnh: Minh Hiền

Dù vậy, dưới sự điều hành của Chủ tịch Kevin Warsh, Fed tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng. Thông cáo sau cuộc họp gần như không thay đổi so với tháng trước và không đưa ra tín hiệu về thời điểm điều chỉnh lãi suất tiếp theo. Fed vẫn đánh giá hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc; việc làm tăng tương ứng với lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi.

Theo nhiều chuyên gia, việc Fed giữ nguyên lãi suất không đồng nghĩa việc thắt chặt đã kết thúc. Hướng đi của chính sách tiền tệ trong các tháng tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến lạm phát và thị trường lao động, đặc biệt là tác động từ giá năng lượng.

Giá dầu đang trở thành biến số lớn nhất. Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông khiến giá dầu WTI tăng hơn 6% lên gần 85 USD/thùng, còn Brent tiến sát 90 USD/thùng. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông tiếp tục khiến thị trường lo ngại lạm phát sẽ khó giảm nhanh.

Một số chuyên gia, trong đó có ông Mark Zandi - Kinh tế trưởng Moody's Analytics, cho rằng nếu lạm phát chủ yếu đến từ cú sốc nguồn cung như giá dầu tăng, việc tiếp tục nâng lãi suất chưa chắc là giải pháp tối ưu. Chính sách quá cứng rắn có thể làm suy yếu tiêu dùng, gây thêm áp lực lên thị trường lao động và gia tăng nguy cơ suy thoái.

Trong khi đó, Fed vẫn phải cân bằng giữa hai mục tiêu: đưa lạm phát trở về mức 2% và duy trì tăng trưởng kinh tế. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, khiến áp lực đối với Fed càng trở nên phức tạp.

Giới phân tích cho rằng cuộc họp tháng 9 sẽ phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu CPI, PCE, việc làm cũng như diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Nếu giá dầu tiếp tục leo thang hoặc xung đột lan rộng, áp lực lạm phát có thể buộc Fed phải cân nhắc tăng lãi suất.

Đối với thị trường vàng, môi trường hiện nay vẫn chứa đựng nhiều yếu tố trái chiều. Đồng USD suy yếu và nhu cầu phòng ngừa rủi ro hỗ trợ kim loại quý, nhưng lợi suất trái phiếu cao và nguy cơ Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ lại tạo sức ép không nhỏ.

Vì vậy, sau quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ hai dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, điều duy nhất mà thị trường có thể chắc chắn là sự bất định vẫn ở mức cao. Lạm phát, giá năng lượng, thị trường lao động và diễn biến tại Trung Đông sẽ là những biến số quan trọng quyết định hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ cũng như vàng, USD và các thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới.