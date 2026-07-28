Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/7 trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,8% xuống 4.045 USD/ounce, dù giá dầu tiếp tục hạ nhiệt. Dầu WTI giảm còn khoảng 81,3 USD/thùng, trong khi dầu Brent lùi về 87,1 USD/thùng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm khoảng 1,5 triệu đồng xuống 137,5 triệu đồng/lượng (mua) và 141,5 triệu đồng/lượng (bán). Giá vàng nhẫn giảm ở mức tương tự xuống 137 triệu đồng và 141 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy vàng vẫn chưa thể bứt phá qua vùng cản quan trọng 4.100 USD/ounce. Trong nhiều tháng qua, kim loại quý liên tục dao động quanh mốc 4.000 USD khi giới đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lộ trình lãi suất.

Theo ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Global Advisors, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy quanh vùng hiện tại trong suốt mùa hè trước khi bước vào một nhịp tăng mới. Chuyên gia này dự báo vàng có thể đạt 4.750-5.500 USD/ounce trong vòng 6-9 tháng tới và mốc 5.000 USD hoàn toàn có thể xuất hiện trong nửa đầu năm sau.

Giá vàng thế giới vẫn trụ quanh 4.000 USD/ounce. Ảnh: Minh Hiền

Áp lực đối với vàng thời gian qua chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời sau khi kim loại quý tăng tới 27% trong năm 2024, tăng 65% trong năm 2025 và tiếp tục bứt phá mạnh vào đầu năm 2026. Cùng với đó là kỳ vọng Fed chuyển sang chính sách tiền tệ cứng rắn hơn, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng thị trường có thể đang đánh giá quá cao khả năng Fed tiếp tục tăng mạnh lãi suất. Nếu các số liệu kinh tế, đặc biệt là thị trường lao động Mỹ, tiếp tục suy yếu, kỳ vọng thắt chặt sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, trở thành chất xúc tác cho một chu kỳ tăng giá mới của vàng.

Trung Quốc âm thầm tích lũy, thế giới đẩy mạnh phi đô la hóa

Điểm đáng chú ý là dù vàng chưa thể bứt phá, lực đỡ quanh vùng 4.000 USD/ounce vẫn rất vững chắc. Theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất đến từ nhu cầu mua vàng vật chất của Trung Quốc và các ngân hàng trung ương.

Trên Kitco, chuyên gia Willem Middelkoop lưu ý quan điểm cho rằng Trung Quốc muốn giá vàng tăng là chưa chính xác. Trên thực tế, Bắc Kinh lại hưởng lợi khi giá điều chỉnh để tiếp tục tích lũy với quy mô rất lớn. Theo ông, Trung Quốc liên tục mua mạnh mỗi khi giá giảm và nhu cầu vàng của nước này vẫn cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, BMO Capital Markets ước tính nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện có thể kiểm soát khoảng 1/3 sức cầu vàng toàn cầu và lượng vàng tích lũy trên thực tế lớn hơn rất nhiều số liệu chính thức. Với tốc độ hiện nay, dự trữ vàng của Trung Quốc có thể bắt kịp Mỹ trong vòng khoảng 5 năm, đồng thời từng bước gia tăng ảnh hưởng trong việc định giá vàng trên thế giới.

Không chỉ Trung Quốc, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu cũng tiếp tục coi vàng là tài sản dự trữ chiến lược. Nhiều năm liên tiếp, lượng vàng mua ròng duy trì quanh mức khoảng 1.000 tấn mỗi năm, phản ánh xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Xu hướng phi đô la hóa cũng diễn ra rõ nét hơn khi nhiều quốc gia tăng nắm giữ vàng trong bối cảnh nợ công toàn cầu đã lên mức kỷ lục khoảng 353 nghìn tỷ USD. Đồng thời, tỷ trọng trái phiếu Kho bạc Mỹ trong dự trữ ngoại hối quốc tế có xu hướng giảm, trong khi vai trò của vàng ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị vẫn chưa biến mất. Dù Mỹ và Iran đang nỗ lực tránh leo thang xung đột khiến giá dầu hạ nhiệt, các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Việc giá dầu hạ nhiệt có thể giúp Fed giảm áp lực phải nâng lãi suất quá mạnh như thị trường từng lo ngại, đồng thời tiếp tục duy trì sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng giai đoạn tích lũy quanh 4.000 USD/ounce có thể chỉ là bước chuẩn bị cho một chu kỳ tăng mới. Nếu áp lực từ chính sách tiền tệ giảm bớt, trong khi nhu cầu mua vàng vật chất và xu hướng phi đô la hóa tiếp tục gia tăng, mốc 5.000 USD/ounce sẽ không còn là kịch bản quá xa vời.