Giá vàng thế giới hôm nay 6/2/2026

Lúc 21h30 ngày 5/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.829 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.821 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm sâu hơn 3%. Đà điều chỉnh của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh, chỉ số USD Index tăng lên mức cao nhất trong khoảng hai tuần gần đây, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Tâm lý thị trường cũng chịu tác động từ việc các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục giữ lập trường chính sách tiền tệ thận trọng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được kỳ vọng duy trì quan điểm kiểm soát lạm phát chặt chẽ, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu nhiều khả năng tiếp tục giữ nguyên lãi suất, qua đó hạn chế động lực tăng mới của giá vàng.

Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, đã điều chỉnh theo mùa, đạt 231.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 31/1, cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận 212.000 đơn. Con số của tuần trước đó được giữ nguyên ở mức 209.000 đơn.

Giá vàng giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Bà Marissa Salim, Trưởng nhóm Nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại World Gold Council (WGC), cho biết các ngân hàng trung ương toàn cầu trong năm 2025 vẫn duy trì quy mô mua vàng gần tương đương năm trước.

Các ngân hàng trung ương đã mua ròng 19 tấn vàng trong tháng 12/2025, dựa trên dữ liệu từ IMF và các nguồn công khai khác. Tổng lượng mua ròng cả năm 2025 đạt 328 tấn, thấp hơn so với mức 345 tấn ghi nhận trong năm 2024.

Riêng trong tháng 12, các ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng 30 tấn vàng miếng, trong khi bán ra khoảng 11 tấn. Tính chung cả năm, lượng mua ròng bình quân đạt khoảng 27 tấn mỗi tháng.

Tính cả năm 2025, Ngân hàng Trung ương Ba Lan là tổ chức mua ròng vàng lớn nhất, bổ sung thêm 102 tấn vào dự trữ quốc gia. Các bên mua đáng chú ý khác gồm Kazakhstan (57 tấn), SOFAZ – Quỹ dầu mỏ quốc gia Azerbaijan (53 tấn), Brazil (43 tấn), Trung Quốc (27 tấn) và Thổ Nhĩ Kỳ (27 tấn).

Ở chiều ngược lại, các quốc gia bán ròng vàng nhiều nhất trong năm 2025 là Singapore với 26 tấn, Ghana với 12 tấn và Nga với 6 tấn.

Theo WGC, xu hướng duy trì mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương cho thấy vai trò chiến lược của kim loại quý này trong dự trữ quốc gia vẫn rất quan trọng, dù nhịp độ mua vào có phần điều chỉnh khi giá vàng ở mức cao.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/2/2026

Nếu đà rơi của giá vàng thế giới không dừng lại, thì mở cửa phiên giao dịch ngày 6/2, vàng trong nước sẽ chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Kết phiên giao dịch hôm qua 5/2, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 174,2-177,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 171,5-174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, chốt phiên ở mức 174,2-177,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex, nhận định triển vọng ngắn hạn của vàng chưa mang tính tích cực. Với mức độ biến động lớn hiện nay, còn quá sớm để nói rằng thị trường đã tạo đáy.

Theo ông, vàng đã trải qua giai đoạn tăng gần như một chiều trong nhiều tháng trước khi giảm gần 20% từ đỉnh xuống đáy. Vị thế đầu tư trở nên quá đông, động lượng bị kéo giãn và cuối cùng thị trường buộc phải điều chỉnh.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, ông Razaqzada cho rằng nhà đầu tư cần lưu ý một số thay đổi mang tính nền tảng. Đà suy yếu gần đây của đồng USD có phần quá mức và tồn tại rủi ro đồng bạc xanh sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Đồng USD mạnh hơn thường tạo lực cản đối với kim loại quý. Nếu đà phục hồi này không chỉ mang tính ngắn hạn, nó có thể tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sức chống chịu tốt hơn kỳ vọng, khiến thị trường thu hẹp dự báo về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh.

Xét về mặt kỹ thuật, ông Razaqzada cho rằng mốc 5.000 USD/ounce là ngưỡng then chốt cần theo dõi. Theo đó, vùng kháng cự nằm quanh 5.000 USD/ounce và xa hơn là 5.100 USD/ounce – những khu vực mà lực bán có thể gia tăng. Ở chiều ngược lại, các mốc hỗ trợ ban đầu được xác định quanh 4.900 USD và 4.800 USD/ounce, song ông không loại trừ khả năng giá có thể lùi về 4.500 USD/ounce.