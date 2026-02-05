Giá vàng thế giới lúc 23h50 ngày 4/2 (giờ Việt Nam) tiếp tục dao động mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ.

Giá vàng quay đầu giảm trong phiên giao dịch tại Mỹ, khi áp lực chốt lời gia tăng sau nhịp hồi phục trước đó. Giá vàng lùi về vùng 4.891 USD/ounce.

Chỉ trước đó ít giờ, vào lúc 20h ngày 4/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.050 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.065 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York có lúc duy trì trên ngưỡng 5.000 USD/ounce trong bối cảnh vẫn còn một số biến động trong lĩnh vực địa chính trị đang hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng và bạc.

Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu xấu đối với mặt hàng kim loại quý. Các quỹ ETF vàng lớn của Trung Quốc hôm 3/2 đã ghi nhận dòng vốn chảy ra lớn nhất từ ​​trước đến nay trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư bị lung lay bởi sự giảm giá đột ngột của kim loại này từ mức cao kỷ lục.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã kết thúc vào hôm 3/2 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận với các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ.

Giá vàng trở lại ngưỡng 180 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Về căng thẳng tại Trung Đông, Iran muốn chuyển các cuộc đàm phán với Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Oman và giới hạn chương trình nghị sự chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo.

Tehran đang chống lại áp lực của Mỹ về việc đưa chương trình tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ cho các lực lượng dân quân đồng minh ở Trung Đông vào các cuộc đàm phán.

Những quan điểm trái ngược về phạm vi đàm phán có thể làm gia tăng căng thẳng với Washington, qua đó tác động tới vàng. Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tấn công Iran nếu nước này không đồng ý với một thỏa thuận, mà chính quyền của ông đã ra tín hiệu rằng phải bao gồm việc Iran chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và hạn chế phát triển vũ khí cũng như một khuôn khổ cho các hoạt động hạt nhân. Hôm thứ 3/2 một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran sau khi nó tiếp cận tàu sân bay Abraham Lincoln ở Biển Ả Rập.

Trong phiên giao dịch 4/2, đồng USD đi ngang. Chỉ số DXY hiện ở mức khoảng 97,5 điểm.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng thêm khoảng 3,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 4/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 177,2-180,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,7 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 4/2, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 176,7-179,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 5,2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 177,2-180,02 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 3,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 177,2-180,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,7 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 100 đồng lên 26.650 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng có lúc đã tăng khá mạnh trở lại sau cú giảm hơn 21% trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lực cầu bắt đáy tăng nhanh giữa lúc thế giới còn rất nhiều bất ổn.

Một trong những căng thẳng đáng chú ý là giữa Mỹ và Trung Quốc về chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính quyền ông Trump cho biết sẽ công bố chi tiết kế hoạch tái thiết chuỗi cung ứng đất hiếm quy mô lớn.

Mỹ dự kiến sẽ thông qua các thỏa thuận mua bán với các đối tác, bên cạnh việc tạo ra một kho dự trữ chiến lược trị giá 12 tỷ USD để giúp “đối phó với sự thống trị của Trung Quốc”. Phó Tổng thống JD Vance dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu quan trọng tối 4/2 tại một cuộc họp do Ngoại trưởng Marco Rubio chủ trì với các quan chức từ hàng chục quốc gia châu Âu, châu Á và châu Phi. Mỹ dự kiến ​​sẽ ký các thỏa thuận về hậu cần chuỗi cung ứng, mặc dù các chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng đợt bán tháo vừa qua chủ yếu xuất phát từ vị thế đầu cơ ngắn hạn. Về dài hạn, xu hướng dài hạn của vàng và bạc chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, biến động ngắn hạn vẫn còn rất lớn.