Trên thế giới, tới 21h ngày 3/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.930 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.960 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 3/2 cao hơn khoảng 13,7% (tương đương tăng 595 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 156,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 3/2.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng mạnh trở lại thêm gần 270 USD (+5,8%) so với phiên liền trước lên ngưỡng 4.930 USD/ounce trong bối cảnh lực cầu bắt đáy tăng nhanh trở lại sau khi thị trường ghi nhận tín hiệu giá có xu hướng không giảm sâu hơn nữa.

Trong 3 phiên trước đó, thị trường vàng và kim loại cũng như nhiều loại hàng hóa khác rơi vào tình trạng bị bán tháo chưa từng có. Giá vàng giao ngay lên đỉnh 5.600 USD/ounce trong phiên giao dịch 29/1 nhưng cũng giảm mạnh chính trong phiên đó, lao dốc xuống 5.100 USD/ounce rồi liên tiếp giảm trong phiên 30 và 31/1 trên cả thị trường Mỹ, Âu và Á. Tới ngày 2/2, giá vàng có lúc chạm ngưỡng 4.400 USD/ounce, tương đương mức giảm 1.200 USD mỗi ounce, hạ hơn 21%.

Đây là một đợt bán tháo chưa từng có trong lịch sử.

Giá vàng tăng trở lại. Ảnh: HH

Vàng thế giới giảm sau khi đã tăng gần 30% từ mức 4.330 USD/ounce hồi đầu năm và 65% trong năm 2025. Áp lực chốt lời ồ ạt cùng với làn sóng call margin sau khi thị trường tài chính thế giới chao đảo sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn Kevin Warsh để đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông Warsh được biết đến từ lâu với quan điểm “diều hâu” trong chính sách tiền tệ, luôn muốn giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát.

Giới đầu tư tháo chạy trước khả năng Mỹ có thể sẽ giữ lãi suất ở mức cao nếu ông Warsh được Quốc hội Mỹ thông qua.

Trong phiên giao dịch 3/2, đồng USD tiếp tục hồi phục và chỉ số DXY hiện ở mức khoảng 97,5 điểm.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt trở lại thêm khoảng 10,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 3/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 10,5 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 3/2, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 171,5-174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 9 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 10,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 9 triệu đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 100 đồng lên 26.600 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Sau khi giảm hơn 21%, giá vàng đã hồi phục từ phiên 2/2 và đang hồi phục mạnh trong phiên ngày 3/2.

Mặc dù thông tin ông Trump chọn ông Warsh là một bước ngoặt, nhưng hầu hết các yếu tố khác vẫn đang hỗ trợ vàng.

Căng thẳng địa chính trị, nợ công tăng kỷ lục ở nhiều nước, mâu thuẫn giữa các cường quốc… là các yếu tố khó thay đổi nhanh. Những căng thẳng gần đây giữa các nước lớn được coi là sự thay đổi về cấu trúc quyền lực trên thế giới. Giá nhiều loại mặt hàng, trong đó có vàng và bạc vẫn được cho là còn được hưởng lợi.