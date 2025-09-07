Giá vàng thế giới tăng vọt, lên mức cao chưa từng có sau báo cáo việc làm gây thất vọng tại Mỹ. Bức tranh việc làm ngày càng xấu đi đã củng cố kỳ vọng về động thái quyết liệt từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 16-17/9.

Giới đầu tư coi việc Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm gần như chắc chắn, thậm chí một số chuyên gia dự báo mức giảm tới 0,5 điểm phần trăm.

Trước đó, tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Fed, Chủ tịch Jerome Powell chia sẻ quan điểm về chiến lược “chờ đợi và quan sát”, cẩn trọng cân bằng giữa áp lực lạm phát giảm dần và những lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự linh hoạt của Fed. Ngân hàng trung ương sẽ “phản ứng theo dữ liệu mới khi được công bố thay vì gắn chặt với một lộ trình định sẵn”. Với tình hình việc làm xấu đi nhanh hơn dự kiến, chính sách của Fed có thể thay đổi đáng kể trong những tuần tới.

Hợp đồng tương lai vàng giao tháng 12 tăng 37,4 USD, chốt phiên ở mức 3.639 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,04% trong ngày và lập kỷ lục giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh mới. Ảnh: Thạch Thảo

Liên quan tới vấn đề thuế quan, Canada và Mỹ đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật về thuế quan ngành sau cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Theo Bộ trưởng Canada Dominic LeBlanc, mục tiêu là đạt sự đồng thuận về những lựa chọn có thể hình thành loạt thỏa thuận nhỏ, giúp Canada có lợi thế hơn trong bối cảnh đối mặt với thuế quan Mỹ áp lên thép, nhôm, ô tô và gỗ xẻ.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh thực thi thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, trong đó áp mức thuế tối đa 15% đối với phần lớn hàng hóa Nhật Bản. Thỏa thuận bao gồm cam kết Nhật Bản sẽ thành lập quỹ đầu tư trị giá 550 tỷ USD tại Mỹ, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ một số thuế đối với máy bay và phụ tùng máy bay, dược phẩm.

Chốt phiên giao dịch 5/9, giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức cao kỷ lục 133,9-135,4 triệu đồng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng đã có một đợt bứt phá mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi hai động lực chính: nhu cầu mua ròng liên tục từ các ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ nới lỏng tại Mỹ cũng như trên toàn cầu.

Ông Day cho biết đợt cắt giảm lãi suất của Fed dự kiến trong tháng này đã phần nào được thị trường định giá. Động thái này có thể được coi là một sự thay đổi định hướng chính sách, từ thắt chặt sang nới lỏng, tạo thêm động lực cho kim loại quý.

Chiến lược gia thị trường kỳ cựu Peter Grandich cho rằng các dữ liệu việc làm gần đây đã bộc lộ sự suy giảm đáng báo động.

Theo Cục Thống kê Lao động, chỉ có 22.000 việc làm được tạo ra trong tháng 8, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nền kinh tế đang chững lại. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã giảm mạnh, trong khi giá vàng và bạc đồng loạt bứt phá, lên mức kỷ lục mới.

Theo ông Grandich, diễn biến này cho thấy Fed đang mất dần khả năng kiểm soát tình hình. Ông nhìn thấy một cơ hội lịch sử đang mở ra cho kim loại quý và dự báo giá vàng có thể đạt 4.000-5.000 USD trong tương lai.