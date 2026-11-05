Bảng giá vàng trong nước hôm nay 5/11





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Triệu đồng/lượng Hôm nay (5/11) Hôm qua (4/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 139,4

+1,8 142,4

+1,8 137,6 140,6 BTMH Kim Gia Bảo 136,8

+1,5 140,8

+1,5 135,3 139,3 Doji TPHCM 136,5

+1 140,5

+1 135,5 139,5

Thời gian cập nhật: 6h-5/11/2026

Lúc 20h10 ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.043 USD/ounce, tăng 111 USD/ounce, tương đương 2,8%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 4.053 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 6,7%, tương ứng 292 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 4/11.

Động lực hỗ trợ giá vàng trong phiên là chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đảng này giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, tạo ra trở ngại đối với chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Kết quả bầu cử có thể tác động đáng kể đến triển vọng kinh tế Mỹ, dòng vốn đầu tư và chính sách tiền tệ năm 2027. Những bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội cũng làm gia tăng nguy cơ bất ổn chính trị, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Trên thị trường tài chính, đồng USD giảm khoảng 0,6%, xuống 101,27 điểm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng đi xuống, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm về quanh 4,93%. Đây là hai yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng mạnh.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử Mỹ cũng mở ra nhiều kịch bản khó lường. Nhà đầu tư đang quan tâm đến căng thẳng Mỹ - Iran, dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), lạm phát và gánh nặng nợ công Mỹ.

Một trong những rủi ro lớn là khả năng Tổng thống Donald Trump gia tăng căng thẳng tại Trung Đông. Nếu xung đột leo thang, giá năng lượng có thể tăng mạnh, gây sức ép đồng thời lên thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Nhà kinh tế trưởng Holger Schmieding của Berenberg nhận định rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao do ông Trump tiếp tục kiểm soát chính sách đối ngoại.

Những diễn biến liên quan đến Iran, việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các tuyên bố áp thuế đối với đồng minh châu Âu liên quan đến Greenland hồi đầu năm cho thấy chính sách đối ngoại của Washington có thể tạo ra nhiều bất ngờ.

Theo Schmieding, giới đầu tư cần chuẩn bị cho những biến động đáng kể trong chính sách đối ngoại Mỹ trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Bên cạnh đó, triển vọng ngành AI cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nhà đầu tư lo ngại Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể tăng cường giám sát lĩnh vực này, đặc biệt là hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu và đầu tư công nghệ. Nếu các quy định được siết chặt, tốc độ mở rộng của ngành AI có thể chịu tác động, kéo theo ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.