Giá vàng thế giới hôm nay 7/2/2026

Vào lúc 22h44 ngày 6/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.941 USD/ounce, tăng tới 163,3 USD so với mức chốt phiên trước đó, tương đương mức tăng 3,42%.

Bối cảnh địa chính trị thế giới cũng có những diễn biến mới, tác động đến giá vàng.

Mỹ và Iran chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang có nguy cơ leo thang thành xung đột quân sự. Phía Tehran cho biết đây sẽ là bước khởi đầu của một tiến trình ngoại giao dài hơi. Hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết vòng đàm phán này nhằm làm rõ lộ trình cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Phái đoàn Mỹ dự kiến do Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu.

Tổng thống Trump trước đó đã cảnh báo sẽ tấn công quân sự Iran nếu nước này không chấp nhận một thỏa thuận, trong khi Tehran tuyên bố bất kỳ hành động quân sự nào cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực liên quan đến Israel và Mỹ.

Giá vàng trong nước hồi phục sau cú lao dốc. Ảnh: Chí Hiếu

Thị trường còn phải đánh giá các hệ quả chính sách tiền tệ sau đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Động thái này làm gia tăng bất định đúng lúc thị trường đang chịu áp lực kỹ thuật lớn.

Phát biểu trên NBC News, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ không đề cử Warsh nếu người này có ý định tăng lãi suất, đồng thời cho rằng Fed gần như chắc chắn sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong các tháng tới. Đây được xem là sự can thiệp công khai hiếm thấy vào lĩnh vực vốn được coi là độc lập của chính sách tiền tệ.

Dù lãi suất thấp thường hỗ trợ kim loại quý về mặt cơ bản, diễn biến giá hiện tại cho thấy yếu tố kỹ thuật và quá trình tháo gỡ vị thế đầu cơ đang lấn át hoàn toàn các yếu tố nền tảng trong ngắn hạn.

Giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch quanh 63 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,2%.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/2/2026

Chốt phiên giao dịch 6/2, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 173,5–176,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa, kết phiên ở mức 173–176 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa, chốt phiên ở mức 173,5–176,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji bằng với kết phiên trước đó, giao dịch cuối phiên ở mức 173–176 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Đợt bán tháo của vàng đã xóa sạch nhịp hồi phục ngắn ngủi sau cú sụt giảm lịch sử cuối tuần trước, làm dấy lên lo ngại rằng chu kỳ tăng giá hiện tại của vàng có thể đã đi đến giai đoạn cuối, ít nhất là trong ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, vàng đang phát tín hiệu phân phối với mô hình đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong các phiên giảm cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, vàng cần giữ vững vùng hỗ trợ quanh 4.700 USD/ounce để tránh rủi ro điều chỉnh sâu hơn về khu vực 4.500 USD.

Các chuyên gia phân tích hàng hóa tại CIBC vừa nâng mạnh dự báo giá vàng, cho rằng kim loại quý này sẽ bình quân khoảng 6.000 USD/ounce trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 4.500 USD/ounce đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo CIBC, xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì trong trung và dài hạn, với giá bình quân có thể đạt đỉnh khoảng 6.500 USD/ounce vào năm 2027.

Dù giá vàng hiện đang gặp lực cản quanh mốc 5.000 USD/ounce và bước vào giai đoạn tích lũy mới sau đợt điều chỉnh mạnh, ngân hàng này cho rằng điều đó không làm thay đổi triển vọng tích cực tổng thể.

Theo các chuyên gia, dù thị trường biến động mạnh trong ngắn hạn, những động lực chính từ năm 2025 vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là bất ổn địa chính trị toàn cầu – yếu tố tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, xu hướng suy yếu của đồng USD cũng được xem là lực đỡ quan trọng giúp giá vàng duy trì mặt bằng cao trong thời gian tới.