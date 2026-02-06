Vàng lao dốc lần 2

Thị trường vàng thế giới đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ trong những ngày đầu tháng 2/2026. Trong hai phiên giao dịch ngày 4-5/2 trên thị trường Mỹ, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh sau khi hồi phục ngắn hạn ở hai phiên đầu tháng. Từ mức gần 5.100 USD/ounce, giá vàng sáng 6/2 trên thị trường châu Á có lúc lao dốc xuống gần 4.650 USD/ounce, tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng nếu quy đổi.

Tương tự, giá bạc cũng chịu áp lực lớn: rạng sáng 6/2, giá bạc chạm mốc 64 USD/ounce trước khi hồi phục lên 69 USD/ounce vào khoảng 8h30, so với mức đỉnh 121 USD/ounce ghi nhận ngày 29/1.

Trước đó, vàng đã trải qua một cú giảm lịch sử, mất hơn 1.000 USD/ounce từ đỉnh cao 5.600 USD/ounce ngày 29/1 xuống còn 4.400 USD/ounce ngày 2/2. Sau đó, kim loại quý này hồi phục lên gần 5.100 USD/ounce vào sáng 4/2 trên thị trường châu Á. Tuy nhiên, đợt giảm mạnh trong phiên đêm 5/2 trên thị trường Mỹ và rạng sáng 6/2 trên châu Á đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng lao dốc theo đà thế giới. Từ mức trên 191 triệu đồng/lượng (giá bán) ngày 29/1, giá vàng SJC giảm còn 172 triệu đồng/lượng ngày 30/1 và 166 triệu đồng/lượng ngày 2/2.

Sáng 6/2, giá vàng SJC niêm yết ở mức 169,2 triệu đồng/lượng (mua) và 172 triệu đồng/lượng (bán), rồi hồi phục lên mức 175,4 triệu/lượng. Trong 29 ngày đầu tháng 1/2026, giá vàng thế giới tăng gần 30%, trong khi giá trong nước tăng 25%. Cả năm 2025, vàng thế giới tăng 65%, trong nước tăng 82%. Giá bạc trong nước từ trên 120 triệu đồng/kg ngày 29/1 giảm còn khoảng 73 triệu đồng/kg hiện nay.

Như vậy, cả vàng và bạc đều đã giảm sau đợt tăng nóng kéo dài, nhưng mức độ giảm sâu khiến giới đầu tư đặt câu hỏi: Đây có phải đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn, hay là dấu hiệu đảo chiều thực sự từ tăng sang giảm? Trong bối cảnh thế giới đầy bất định, việc dự báo xu hướng tài sản trở nên khó khăn khi các yếu tố đầu vào thay đổi liên tục. Một số ý kiến lo ngại vàng đã đảo chiều, nhưng cũng có dự báo lạc quan hơn.

Giải thích cho đợt giảm này, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng sự hồi phục của đồng USD là yếu tố chính. Chỉ số DXY đã lên gần 98 điểm, vượt mốc 97,5 vào thứ Năm (5/2), khi thị trường định giá Fed có thể cắt giảm lãi suất chậm hơn. Thống đốc Fed Lisa Cook nhấn mạnh lo ngại lạm phát chưa hạ nhiệt rõ rệt. Ngoài ra, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ra gần 10 tấn trong tuần, hiện còn 1.077,95 tấn so với 1.087,1 tấn tuần trước.

Làn sóng bán tháo lan rộng từ cổ phiếu công nghệ sang các tài sản khác cũng góp phần. Đợt bán tháo khởi phát từ mô hình điện toán đám mây mới ấn tượng của Anthropic cho lĩnh vực pháp lý, lan sang tiền điện tử, kim loại quý và cổ phiếu công nghệ, tạo áp lực tiêu cực ngắn hạn lên vàng. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất không giảm, cùng với tâm lý “né rủi ro” (risk-off) mạnh của thị trường, khiến nhà đầu tư bán vàng để bù lỗ ở các thị trường khác. Áp lực giảm trước hết mang tính kỹ thuật và tâm lý, và được cho là không phải do yếu tố cơ bản thay đổi.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: HH

Triển vọng dài hạn có thể chưa thay đổi

Để đánh giá liệu đợt giảm giá vàng hiện tại có phải điều chỉnh kéo dài hay đảo chiều, cần nhìn vào bối cảnh dài hạn và so sánh với các đợt biến động trước. Hồi cuối tháng 10/2025, giá vàng đã trải qua một cú giảm mạnh tương tự, mất khoảng 15-20% từ đỉnh, sau đó lình xình kéo dài tới gần hết năm 2025. Thị trường lúc đó bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị và lạm phát cao, nhưng vàng vẫn giữ xu hướng tăng dài hạn nhờ vai trò trú ẩn. Đợt lình xình đó chỉ là điều chỉnh (10-20%), không phá vỡ MA50, và vàng nhanh chóng hồi phục khi các yếu tố hỗ trợ quay lại.

Hiện nay, các tổ chức tài chính như ING, CIBC nhận định đợt giảm hơn 12% của vàng cuối tháng 1/2026 mang tính "tái cân bằng" kỹ thuật, không phải đảo chiều. Yếu tố hỗ trợ cơ bản vẫn còn nguyên: Nợ công Mỹ vượt 38 nghìn tỷ USD, xu hướng giảm giá USD dài hạn do mất niềm tin, mâu thuẫn Mỹ-Trung leo thang trong thương mại, công nghệ và nguyên liệu sản xuất. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, như đàm phán Mỹ-Iran tại Oman (dù có tiến triển nhưng rủi ro vẫn cao), cùng bất ổn nội bộ nhiều quốc gia, tiếp tục ủng hộ vàng như tài sản trú ẩn.

Cú giảm cuối tháng 1 xuất phát từ USD hồi phục nhẹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed. Ông Warsh có quan điểm "diều hâu" về lãi suất cao để kiểm soát lạm phát, kích hoạt bán chốt lời và bán khống. Tuy nhiên, Warsh cũng được biết là người thực dụng, và mối quan hệ thân tín với ông Trump. Báo cáo việc làm ADP tháng 1 chỉ tạo 22.000 việc làm (thấp hơn kỳ vọng), tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất sớm, hỗ trợ tích cực cho vàng. ISM Services PMI ở 53,8 điểm cho thấy kinh tế Mỹ chưa suy yếu rõ, nhưng tác động tiêu cực nhẹ.

Cả Ngân hàng Anh (BoE) và ECB vừa quyết định giữ nguyên lãi suất, với lạm phát hạ nhiệt trước mắt sẽ tác động tiêu cực tới vàng.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia vẫn có dự báo tích cực. Peter Schiff, nhà kinh tế nổi tiếng, cảnh báo USD sắp sụp đổ, vàng sẽ thay thế, và khủng hoảng sắp tới tệ hơn 2008. Ông nhấn mạnh ngân hàng trung ương toàn cầu giảm phụ thuộc USD, tăng dự trữ vàng và vàng sẽ lên 6.000 USDounce.

ING cảnh báo đừng chờ vàng, bạc lặp đà tăng bùng nổ, nhưng xu hướng lớn chưa kết thúc. Sau điều chỉnh, giá sẽ tăng ổn định hơn. CIBC dự báo vàng trung bình 6.000 USD/ounce năm 2026, lên 6.500 USD/ounce năm 2027; bạc 105 USD/ounce năm nay, 120 USD/ounce năm sau.

Thực tế lịch sử cho thấy, sau tăng nóng (vàng gấp khoảng 2,1 lần trong hơn một năm), mức điều chỉnh 10-20% là điều thường thấy và không lớn. Vàng có thể điều chỉnh sâu hơn nữa, nhưng lịch sử cho thấy thường không quá 30%. Trong ngắn hạn, vàng được cho là còn biến động cao, nhưng dài hạn, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn.