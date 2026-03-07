Giá vàng thế giới hôm nay 7/3/2026

Lúc 22h ngày 6/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.159 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.129 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ. Đồng USD suy yếu đã góp phần giúp các kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Nhu cầu trú ẩn an toàn cũng gia tăng do xung đột tại Iran, khiến tâm lý thận trọng lan rộng trên các thị trường tài chính.

Về dữ liệu kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ gần như không thay đổi, trong khi số vụ sa thải giảm mạnh trong tháng 2/2026, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định nhất định.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Theo dự báo của Trading Economics, nền kinh tế Mỹ có thể chỉ tạo thêm 59.000 việc làm trong tháng 2, giảm mạnh so với 130.000 việc làm trong tháng 1.

Giá vàng giảm nhẹ. Ảnh: Hoàng Hà

Căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến giá xăng tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 2,5 năm. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng bán lẻ đã tăng lên 3,32 USD/gallon.

Nguyên nhân chính là nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, khiến nhiều nhà máy lọc dầu châu Á cân nhắc cắt giảm công suất. Trung Quốc cũng đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn tạm dừng xuất khẩu xăng và dầu diesel.

Đầu tuần, giá vàng từng tăng lên gần 5.400 USD/ounce khi thị trường phản ứng với chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì lâu khi giá nhanh chóng giảm xuống dưới 5.100 USD/ounce.

Theo Metals Focus, đây là phản ứng quen thuộc của thị trường vàng. Các cú sốc địa chính trị thường chỉ tạo ra đợt tăng giá ngắn hạn, trước khi tâm lý thị trường dần ổn định trở lại.

Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư thường nhanh chóng thích nghi với các rủi ro mới, khiến nhu cầu đối với tài sản trú ẩn như vàng suy giảm sau giai đoạn đầu căng thẳng. Do đó, ngay cả khi xung đột kéo dài, hiệu ứng hỗ trợ giá vàng từ yếu tố địa chính trị thường không kéo dài quá lâu.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/3/2026

Diễn biến giá vàng thế giới nêu trên tương đương mức giao dịch trong phiên châu Á. Do đó, trong ngày 7/3, giá vàng khó có khả năng bứt phá mạnh.

Phiên giao dịch ngày 6/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 180,8–183,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 180,5–183,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 180,8–183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 180,8–183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Theo Metals Focus, giá vàng gần đây biến động mạnh trước các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, song triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực.

Metals Focus cảnh báo vẫn tồn tại rủi ro leo thang đáng kể nếu xung đột lan rộng và ảnh hưởng tới các tuyến vận tải năng lượng quan trọng, đặc biệt là eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần lớn nguồn cung dầu toàn cầu.

Ngoài ra, việc nhiều quốc gia bị cuốn vào căng thẳng khu vực cũng làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu.

Trong kịch bản cơ sở, các nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể kiểm định lại các mức đỉnh lịch sử đạt được hồi đầu năm, nhưng chưa đủ động lực để hình thành một xu hướng tăng mạnh kéo dài chỉ nhờ yếu tố xung đột.

Tuy nhiên, nếu chiến sự leo thang hoặc gây ra gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường dầu mỏ, giá vàng hoàn toàn có thể tăng mạnh hơn nữa. Trong trường hợp đó, kim loại quý này có khả năng tiến tới vùng 6.000 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Nhìn rộng hơn, Metals Focus vẫn giữ quan điểm lạc quan với vàng khi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại và sự dịch chuyển trong trật tự kinh tế toàn cầu đang làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ.

Bên cạnh đó, việc dòng vốn vào trái phiếu chính phủ Mỹ suy yếu cũng có thể giúp vàng gia tăng sức hấp dẫn trong vai trò tài sản trú ẩn, qua đó hỗ trợ xu hướng giá trong thời gian tới.