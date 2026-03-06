Giá vàng thế giới hôm nay 6/3/2026

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ đạt 213.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 28/2. Con số này thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế là 215.000 đơn. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 213.000 đơn, so với mức công bố ban đầu là 212.000 đơn.

Giá vàng giao ngay đã giảm mạnh xuống 5.081 USD/ounce. Đến 22h17 ngày 5/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 68 USD/ounce, xuống vùng giá 5.070-5.080 USD/ounce.

Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ thời gian gần đây tăng trưởng vừa phải tại hầu hết các khu vực. Thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định, tiền lương tiếp tục tăng ở mức vừa phải. 8/12 khu vực của Fed ghi nhận lạm phát ở mức trung bình.

Tại Mỹ, một thẩm phán liên bang đã yêu cầu chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump tạm dừng một bước trong quy trình thu thuế quan, sau khi Tòa án Tối cao trước đó phán quyết các mức thuế toàn cầu của chính quyền này là bất hợp pháp.

Giá vàng biến động mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Trên thị trường tài chính, chứng khoán châu Á phục hồi, thị trường châu Âu chuyển sang sắc xanh, giá dầu Brent tăng lên khoảng 84 USD/thùng.

Theo các báo cáo mới nhất, cuộc xung đột liên quan đến Iran đã bước sang ngày thứ sáu mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc không kích tiếp tục diễn ra trên diện rộng và Iran tuyên bố các cuộc tấn công sẽ còn gia tăng.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo cuộc xung đột tại Trung Đông đang đặt sức chống chịu của kinh tế toàn cầu trước một phép thử mới.

Nếu xung đột kéo dài, các tác động tiêu cực có thể lan rộng tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế thế giới, từ giá năng lượng, tâm lý thị trường, tăng trưởng kinh tế cho tới lạm phát, qua đó tạo thêm áp lực đối với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu.

IMF cho biết tổ chức này đang theo dõi sát diễn biến của cuộc khủng hoảng và sẽ đưa các đánh giá cập nhật vào báo cáo dự kiến công bố vào tháng 4 tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/3/2026

Diễn biến giá thế giới như trên dẫn đến nhiều khả năng giá vàng trong nước ngày 6/3 sẽ quay đầu giảm nếu không có cú đảo chiều nào.

Phiên giao dịch ngày 5/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 181,7–184,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 181,4–184,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 181,7–184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 181,7–184,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Theo bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA & châu Á của StoneX, hàng loạt yếu tố vĩ mô hiện nay đang tạo nền tảng hỗ trợ cho giá vàng, bao gồm xung đột với Iran, bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ và áp lực lạm phát gia tăng. Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang rơi vào trạng thái quá mua và có thể cần một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Theo bà O’Connell, môi trường địa chính trị tiếp tục là yếu tố chi phối lớn đối với thị trường kim loại quý. Sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, qua đó đẩy giá vàng đi lên.

Thị trường còn chịu tác động từ những bất định pháp lý liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ. Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đối với các mức thuế dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), cùng với hàng loạt vụ kiện phát sinh sau đó, đã làm gia tăng sự bất ổn chính sách.

Bên cạnh đó, kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc áp dụng mức thuế 10% trên diện rộng theo Đạo luật Thương mại năm 1974 cũng đang gây tranh cãi về tính hợp pháp.

Về yếu tố cung – cầu vật chất, tồn kho vàng trên COMEX cũng giảm khoảng 91 tấn (tương đương 8%) kể từ đầu năm, xuống còn khoảng 1.036 tấn, thấp hơn khoảng 11% so với mức trung bình của năm 2025.

Về trung hạn, nếu lãi suất toàn cầu có xu hướng giảm và nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục gia tăng, giá vàng vẫn có dư địa hướng tới các mốc cao mới, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vào kim loại quý và cổ phiếu khai thác vàng đang quay trở lại.