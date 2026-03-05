Mở cửa phiên giao dịch tối nay 5/3, giá vàng thế giới giao dịch ở mức trên 5.150 USD/ounce, tăng nhẹ so với đóng cửa hôm qua. Tuy nhiên, mức tăng yếu ớt này không duy trì được lâu.

Đến 22h17 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tuột dốc giảm 68 USD/ounce, xuống vùng giá 5.070-5.080 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tối nay theo giờ Việt Nam.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities cho biết: “Thị trường đang nhìn vào khả năng giá dầu tăng cao hơn và nguy cơ lạm phát gia tăng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng thường không có lợi cho vàng”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tiếp tục đánh giá vàng vẫn giữ vai trò “trú ẩn”. Các phân tích cho rằng trong bối cảnh chiến sự Trung Đông, nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản an toàn, trong đó vàng vẫn là lựa chọn quan trọng dù biến động mạnh.

Chỉ số USD tăng mạnh cũng thu hút dòng tiền trú ẩn. Dù vậy, vàng vẫn giữ vai trò phòng ngừa rủi ro dài hạn khi bất ổn địa chính trị gia tăng.

Sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng, qua đó hỗ trợ giá dầu, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khiến triển vọng cắt giảm lãi suất trở nên kém khả thi hơn.

Vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát trong dài hạn, nhưng kim loại quý này thường diễn biến tốt hơn khi lãi suất giảm.