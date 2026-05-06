Giá vàng thế giới hôm nay 6/5/2026

Sáng 6/5, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên sát 4.590 USD/ounce.

Tới 20h ngày 5/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.582 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.590 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 5/5 cao hơn khoảng 5,7% (tương đương tăng 247 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 145,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 5/5.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng mạnh trở lại. Lực mua bắt đáy xuất hiện sau nhịp bán tháo mạnh trước đó, trong bối cảnh thị trường tạm thời đánh giá rủi ro địa chính trị tại Trung Đông chưa leo thang thêm. Một số tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz và chưa ghi nhận xung đột lớn nào xảy ra.

Trước đó, vàng bị bán mạnh sau khi Mỹ công bố chiến dịch Project Freedom, với tuyên bố đảm bảo an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu. Washington triển khai lực lượng lớn gồm tàu chiến, máy bay và hàng chục nghìn binh sĩ, với mục tiêu hộ tống tàu thương mại và khơi thông dòng chảy năng lượng.

Ở chiều ngược lại, Iran không đóng hoàn toàn eo biển nhưng áp đặt nhiều hạn chế nghiêm ngặt, đặc biệt với tàu liên quan đến Mỹ và đồng minh.

Một yếu tố hỗ trợ vàng là giá dầu quay đầu giảm mạnh. Tới 5/5, giá dầu WTI giảm 3,75% xuống 102,4 USD/thùng. Một số chuyên gia cho rằng đà giảm của dầu có thể giúp hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát, từ đó hỗ trợ nới lỏng chính sách tiền tệ trong trung hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/5/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 5/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã giảm mạnh khoảng 1,3 triệu đồng/lượng theo giá thế giới.

Giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 5/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 161,5-164,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 162-164,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 5/5 ở mức 26.620 đồng/USD (mua) và 26.660 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Mặc dù giá vàng phục hồi sau đợt giảm mạnh kéo dài 5 tuần, nhưng nỗi lo lạm phát vẫn còn đó và thị trường có thể đảo chiều ngay lập tức nếu căng thẳng leo thang ở khu vực Trung Đông.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong khu vực dường như lại sắp đổ vỡ. Mỹ và Iran có những động thái cứng rắn mới, tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, trong bối cảnh có các báo cáo trái chiều về các tàu thuyền đi qua eo biển những ngày gần đây.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ/Israel và Iran nổ ra hồi cuối tháng Hai, giá vàng đã chuyển động ngược chiều với giá dầu thô, giảm khoảng 12%. Mặc dù là một công cụ phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị, chi phí năng lượng tăng vọt đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng và làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Vàng thường mất đi sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao khi các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Tuy các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn, nhưng thị trường hiện trong giai đoạn tích lũy kéo dài và mặt hàng kim loại quý đang thiết lập mức giá sàn.

Một số chuyên gia cảnh báo giá vàng vẫn trong xu hướng giảm dù đang hồi phục sau khi chạm đáy hơn một tháng. Áp lực chính đến từ USD phục hồi mạnh và sự khó lường tại eo biển Hormuz. Dòng tiền trú ẩn lại ưu tiên USD thay vì vàng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách lãi suất cao lâu hơn do lạm phát dai dẳng, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Vì vậy, vàng vẫn có thể bị bán tháo mỗi khi xuất hiện nhịp hồi phục.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao hàng loạt dữ liệu việc làm, bao gồm số lượng việc làm, báo cáo việc làm ADP và báo cáo bảng lương tháng 4 sẽ công bố trong tuần này. Những dữ liệu này có khả năng định hướng chính sách của Fed.