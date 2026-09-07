Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2026

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (7/9), vào lúc 8h31', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết tuần qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết tuần qua, giao dịch đầu phiên ở mức 145,3-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên cuối tuần 5/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước, xuống mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng nhẫn tròn 9999 giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước, về mức 145,5-149,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước, xuống mức 146-150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 7/9/2026

Lúc 8h38, giá vàng thế giới giảm về 4.408 USD/ounce.

Giá vàng thế giới mở cửa phiên đầu tuần 7/9 khá thận trọng, giao dịch quanh vùng 4.430 USD/ounce sau một tuần biến động dữ dội.

Theo dữ liệu Kitco, lúc 6h28 ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.428,4 USD/ounce, giảm nhẹ 0,6 USD, tương đương 0,01%. Trong những giao dịch đầu tiên, giá vàng dao động trong khoảng 4.417,2-4.431 USD/ounce.

Kim loại quý bước vào tuần mới sau phiên cuối tuần chịu áp lực bán mạnh. Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tốt hơn dự báo đã làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng đi lên, gây sức ép lên vàng. Trong phiên 4/9, vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống khoảng 4.365,6 USD/ounce, trước khi hồi phục lên vùng 4.430 USD.

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh. Đầu tuần, giá vàng ở mức 4.439 USD/ounce, sau đó giảm xuống mức thấp nhất 4.282 USD/ounce trong phiên thứ Ba.

Kim loại quý phục hồi trong hai phiên giữa tuần khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD hạ nhiệt, phát biểu bớt cứng rắn của quan chức Fed làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất. Giá vàng có lúc vượt 4.500 USD/ounce và đạt đỉnh tuần 4.511 USD/ounce vào thứ Năm.

Giá vàng đảo chiều trong phiên cuối tuần sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 8 cao hơn dự báo. Giá vàng có thời điểm giảm xuống 4.365 USD/ounce. Kết tuần, giá vàng thế giới chỉ giảm nhẹ so với đầu tuần.

Tâm điểm thị trường tuần này là các dữ liệu lạm phát của Mỹ cùng quyết định lãi suất của hai ngân hàng trung ương. ECB sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào ngày 10/9. Thị trường hiện dự báo ngân hàng trung ương này tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong bối cảnh lạm phát chịu sức ép từ giá năng lượng.

Tại Mỹ, thị trường chờ các số liệu PPI và CPI tháng 8, trong đó báo cáo CPI công bố ngày 11/9 được đặc biệt chú ý trước cuộc họp chính sách của Fed ngày 15-16/9.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: N.Huế

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và chưa có xu hướng rõ ràng, trong lúc thị trường chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong chưa đầy hai tuần tới.

Báo cáo việc làm tích cực làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng quyết định vẫn chưa chắc chắn. Các dữ liệu kinh tế sắp công bố, đặc biệt là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 trước cuộc họp Fed, sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ và thị trường vàng.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall chia rẽ về triển vọng giá vàng. Khảo sát 16 chuyên gia của Kitco News cho thấy, 38% dự báo giá vàng tăng, 31% dự báo giảm và 31% cho rằng thị trường đi ngang.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định xu hướng kỹ thuật của vàng vẫn yếu sau khi giá giảm mạnh vào giữa tuần trước. Giá vàng giao ngay có thời điểm xuống khoảng 4.283 USD/ounce, sau đó phục hồi vượt 4.500 USD nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán trở lại.

Các chỉ báo động lượng tiếp tục suy yếu và nếu giá phá vùng 4.280 USD/ounce, vàng có thể bước vào một nhịp giảm mới, hướng tới khoảng 4.200 USD/ounce.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cũng nghiêng về kịch bản giá giảm. Diễn biến này phụ thuộc nhiều vào mức độ bán tháo sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 8.

Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn 100.000 việc làm so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, số liệu có thể được điều chỉnh giảm trong những tháng tới và không mang nhiều ý nghĩa đối với xu hướng dài hạn.

Nếu vàng không giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày tại Mỹ, giá có thể lùi về mức thấp 4.396,40 USD/ounce của tuần này. Đường trung bình động 45 ngày vẫn nằm thấp hơn, quanh 4.320 USD/ounce.