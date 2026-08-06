Giá vàng thế giới hôm nay 6/8/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 5/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.204 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.154 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 3%, tương ứng mất 130 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 7,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 5/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 5/8 tăng khoảng 3% lên 4.204 USD/ounce. Giá bạc tăng lên 61,8 USD/ounce. Vàng tiếp tục tăng mạnh và vượt lên trên ngưỡng cản quan trọng 4.200 USD.

Giá dầu giảm mạnh và hiện dao động quanh 75-80 USD/thùng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận vào thứ Ba hoặc thứ Tư để mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại tự do đi lại.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Mỹ, Iran và Oman được cho là đã tiến rất gần tới một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và tạo điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran.

Theo Axios, chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng có thể công bố thỏa thuận trong ngày 5/8, trong khi Iran đã hoàn tất phê chuẩn nội bộ.

Giá dầu hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực lạm phát, qua đó khiến nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt chịu sức ép phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Vàng tăng còn nhờ tiền lớn cũng quay lại thị trường khi quỹ SPDR Gold Trust mua ròng hơn 3,4 tấn vàng trong ngày 4/8, nâng lượng nắm giữ lên 1.009 tấn. Deutsche Bank tiếp tục lạc quan, cho rằng xu hướng tăng của vàng chưa kết thúc và dự báo giá có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce vào cuối năm.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/8/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 5/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh.

Đến cuối phiên 5/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,5-141,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Chiều 5/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,3-141,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 5/8 ở mức 26.080 đồng/USD (mua vào) và 26.110 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Sau khi giảm từ đỉnh gần 5.600 USD/ounce, giá vàng đang dần hình thành vùng hỗ trợ khá vững chắc là 4.000 USD/ounce nhờ lực mua mạnh từ Trung Quốc và các ngân hàng trung ương. Trung Quốc chiếm khoảng một phần ba nhu cầu vàng toàn cầu, trong khi các ngân hàng trung ương vẫn mua ròng khoảng 1.000 tấn mỗi năm, tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn.

Dù vậy, nhiều tổ chức tài chính vẫn lạc quan. Deutsche Bank dự báo vàng có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce vào cuối năm, còn State Street Global Advisors kỳ vọng giá lên 4.750-5.500 USD/ounce trong 6-9 tháng tới, với khả năng chạm mốc 5.000 USD/ounce vào nửa đầu năm sau.

Thị trường đang chờ báo cáo việc làm Mỹ (NFP) công bố vào thứ Sáu để đánh giá triển vọng chính sách của Fed. Dữ liệu ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ góp phần định hình kỳ vọng lãi suất. Giới phân tích dự báo kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 95.000 việc làm trong tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt.

Cùng với giá dầu giảm và dữ liệu kinh tế yếu hơn, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm xuống khoảng 59%, gây áp lực lên đồng USD, qua đó hỗ trợ cho vàng.