Giá vàng trong nước hôm nay 8/9/2026

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (8/9), vào lúc 8h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 144,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trươc đó, ngày 7/9, giá vàng miếng và nhẫn đồng loạt giảm sâu, trong đó SJC giảm mạnh nhất tới hơn 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 8/9/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 8/9/2026 tăng mạnh trở lại, vượt 4.420 USD/ounce sau khi có thời điểm rơi xuống dưới 4.400 USD/ounce.

Lúc 6h54 ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.424,9 USD/ounce, tăng 19,8 USD, tương đương 0,45% so với đầu phiên. Giá vàng giao dịch trong biên độ 4.380,3-4.436,2 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.250 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Lúc 21h30 ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.403 USD/ounce, giảm 27 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.449 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng thị trường hiện tập trung gần như hoàn toàn vào cuộc họp FOMC tháng 9. Các dữ liệu kinh tế được công bố từ nay đến cuộc họp sẽ được đánh giá dựa trên khả năng tác động đến quyết định lãi suất của Fed.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của CME cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 đã tăng lên khoảng 60%.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Nguyễn Hiền

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ được đánh giá tích cực khi nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn đáng kể dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,1%. Điều này làm giảm những lo ngại trước đó về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ và đồng thời củng cố khả năng Fed duy trì lập trường cứng rắn hơn.

Sau báo cáo việc làm, thị trường tiếp tục chuyển sự chú ý sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ dự kiến công bố ngày 11/9. Đây được xem là dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất trong tháng 9.

Diễn biến giá trong thời gian tới nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào kỳ vọng chính sách tiền tệ. Nếu Fed tăng lãi suất, vàng sẽ chịu áp lực do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi tăng lên. Ngược lại, nếu Fed không tăng lãi suất, vàng có thể được hưởng lợi.

Dự báo giá vàng

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng vàng có thể tiếp tục suy yếu và kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.200 USD/ounce.

Theo Morrison, đồng USD đang được hỗ trợ bởi khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ. Nếu kỳ vọng tăng lãi suất giảm trở lại, áp lực đối với vàng cũng sẽ được giải tỏa. Mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, khi vàng được giao dịch quanh vùng 3.500 USD/ounce.

Việc một số quốc gia giảm mức độ phụ thuộc vào trái phiếu Kho bạc Mỹ, cùng với xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng nắm giữ vàng, đang tạo nền tảng hỗ trợ cho kim loại quý trong dài hạn.

Trong khi đó, một số chuyên gia vẫn kỳ vọng vàng có thể sớm phục hồi. Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể phục hồi trong tuần. Vàng đã giảm khoảng 5% trong 7 ngày qua và hiện nằm dưới đường trung bình động 200 ngày.

Theo Kuptsikevich, diễn biến này chưa đủ để phá vỡ xu hướng tăng hình thành trong khoảng 1,5 tháng qua. Hoạt động mua vào khi giá điều chỉnh vẫn xuất hiện, trong khi đường trung bình động 50 ngày tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ.

Kuptsikevich cho rằng nền kinh tế Mỹ mạnh chưa chắc là yếu tố tiêu cực đối với vàng trong trung hạn. Dữ liệu kinh tế tích cực có thể tạo ra áp lực giảm giá trong ngắn hạn do làm tăng kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách, nhưng đồng thời cũng phản ánh một nền kinh tế đủ mạnh để hỗ trợ nhu cầu đầu tư và đa dạng hóa tài sản.