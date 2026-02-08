Tối 4/2, khách sạn Emperor Entertainment Hotel công bố vừa hoàn tất việc bán một loạt thỏi vàng với tổng trọng lượng 79kg, thu về khoảng 99,7 triệu HKD (khoảng 332 tỷ đồng). Đối tác mua là Heraeus Metals (Hong Kong) Limited, công ty chuyên tinh luyện, sản xuất, kinh doanh và vận chuyển kim loại quý.

Theo thông tin công bố, số vàng trước đó được hạch toán là tài sản cố định của khách sạn với giá trị sổ sách khoảng 9,4 triệu HKD, cũng chính là giá mua ban đầu. Sau khi trừ các chi phí liên quan đến giao dịch, Emperor Entertainment Hotel dự kiến ghi nhận khoản lợi nhuận khoảng 90,2 triệu HKD từ thương vụ này.

Trước đó, vào ngày 30/1, một người dùng mạng đăng tải thông tin "Đại lộ Vàng" - điểm nhấn mang tính biểu tượng tại sảnh khách sạn Emperor Entertainment ở Macau bất ngờ biến mất chỉ sau một đêm.

Những thỏi vàng vốn được khảm trực tiếp vào các viên gạch lát sàn được cho là đã bị tháo dỡ khiến nhiều người đồn đoán.

Hình ảnh do người này chia sẻ cho thấy, sàn sảnh khách sạn chỉ còn các ô kính trong suốt. Trước đây, mỗi viên gạch đều được khảm một thỏi vàng, song tại thời điểm chụp ảnh, các ô kính đều trống rỗng, không còn vàng bên trong.

Sảnh khách sạn Emperor Entertainment Hotel từng được lát 78 thỏi vàng 999.9 (ảnh trái) và sau khi được dọn vàng đi

Theo các thông tin từng được công bố, “Đại lộ Vàng” của khách sạn Emperor Entertainment được lát bằng 78 thỏi vàng Thụy Sĩ nguyên chất 999.9, mỗi thỏi có số hiệu riêng. Đây là một trong những điểm nhấn giúp khách sạn này được nhiều du khách biết đến.

Vào thời điểm cuối tháng 1, giá vàng trong nước Trung Quốc đã vượt mốc 1.100 nhân dân tệ mỗi gram, khiến giá trị của lô vàng trên được ước tính vượt 85,8 triệu nhân dân tệ. Sự biến mất của các thỏi vàng khỏi sảnh khách sạn vì thế đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Trao đổi với báo chí, đại diện Emperor Entertainment Hotel xác nhận, trong các viên gạch lát sàn của sảnh khách sạn từng có vàng và số vàng này đã được tháo dỡ vào tối 29/1.

Tuy nhiên, phía khách sạn khẳng định việc di dời không liên quan đến biến động giá vàng, mà nhằm phục vụ kế hoạch cải tạo, nâng cấp nội thất. Sau khi công việc hoàn tất, số vàng này sẽ tiếp tục được trưng bày trở lại.