Lúc 20h ngày 8/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.395 USD/ounce, tăng 0,48% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.438 USD/ounce.

Quyết định bất ngờ của Mỹ về việc áp thuế nhập khẩu đối với vàng miếng 1kg và 100 ounce được dự báo sẽ tạo ra một cú sốc lớn trên thị trường vàng toàn cầu và gây áp lực trực tiếp lên Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Theo một văn bản phán quyết ngày 31/7 của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), hai loại vàng thỏi phổ biến này sẽ bị xếp vào mã hải quan chịu thuế. Động thái này trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng vàng sẽ được miễn thuế theo chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phán quyết này của Mỹ được cho là sẽ làm thay đổi dòng chảy thương mại vàng, đồng thời có thể tác động mạnh mẽ đến giá cả và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giá vàng trong nước tăng vọt. Ảnh: Thạch Thảo

Vàng thỏi 1kg là sản phẩm giao dịch chủ lực trên sàn Comex, thị trường hợp đồng tương lai vàng lớn nhất thế giới và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Xuất khẩu vàng tăng đột biến của Thụy Sĩ sang Mỹ đã trở thành tâm điểm của các cuộc đàm phán thương mại song phương. Lượng vàng nhập khẩu tăng vọt trong năm nay khiến thâm hụt thương mại của Mỹ với Thụy Sĩ bị đẩy lên cao, dẫn đến quyết định áp thuế mới đây.

Trong một diễn biến đáng chú ý, các cố vấn của Tổng thống Trump đang rất ấn tượng với Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Christopher Waller. Họ đánh giá cao sự linh hoạt trong chính sách của ông, dựa trên các dự báo và kiến thức chuyên sâu về hệ thống ngân hàng trung ương. Ông Waller là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed.

Nhà Trắng đã có đưa ra những thông báo thận trọng. Người phát ngôn Kush Desai cho biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đề cử những cá nhân có năng lực và kinh nghiệm nhất.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng công bố lựa chọn Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran để thay thế Thống đốc Fed Adriana Kugler, mặc dù việc đề cử này phải đến tháng 1 năm sau mới có hiệu lực.

Giá dầu thô kỳ hạn trên sàn Nymex tăng nhẹ, hiện giao dịch quanh mức 64,5 USD/thùng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang duy trì ổn định ở mức khoảng 4,25%.

Thị trường vàng trong nước ngày 8/8, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 600 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với mức chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ nguyên mức chốt phiên hôm trước, giao dịch ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo ông Brian Lan, Giám đốc điều hành của GoldSilver Central, công ty giao dịch kim loại quý có trụ sở tại Singapore, việc Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi đang tạo ra những rào cản đáng kể trong hoạt động thanh toán của các ngân hàng lớn.

Ông Lan giải thích, quyết định này đã gây ra sự gián đoạn trong giao dịch và làm giảm sút thanh khoản thị trường. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc giá vàng tăng vọt trên diện rộng trong phiên giao dịch.

Động thái của Mỹ không chỉ tác động trực tiếp lên chuỗi cung ứng, mà còn gián tiếp gây ra sự bất ổn, khiến các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc định giá và thực hiện các giao dịch lớn, từ đó đẩy giá kim loại quý này lên cao.

Bà Louise Street, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhận định rằng sau một nửa đầu năm 2025 đầy khởi sắc, giá vàng có thể sẽ giao dịch trong một biên độ hẹp hơn trong sáu tháng cuối năm.

"Trong nửa đầu năm nay, giá vàng đã tăng mạnh 26% tính theo đồng USD", bà Street cho biết. Bất kỳ sự suy thoái kinh tế hoặc bất ổn địa chính trị nào xảy ra cũng có thể củng cố vị thế của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, từ đó tạo động lực để đẩy giá vàng lên những mức cao mới.