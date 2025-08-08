Kết thúc phiên giao dịch 7/8, giá vàng miếng SJC duy trì ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, vàng SJC đã vọt lên đỉnh cao chưa từng có 124,1 triệu đồng/lượng (bán ra), sau đó hạ nhiệt.

Tuy nhiên, tại Doji, giá vàng SJC chưa kịp điều chỉnh nên vẫn neo ở ngưỡng cao. Giá vàng SJC mua vào là 122,7 triệu đồng, tăng 500.000 đồng/lượng; giá bán ra là 124,1 triệu đồng, tăng 300.000 đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC đã vượt qua kỷ lục lịch sử 124 triệu đồng/lượng ghi nhận hôm 22/4.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng trụ vững ở đỉnh cao 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới trong bối cảnh giá thế giới leo thang và tỷ giá USD/VND niêm yết ở đỉnh cao 26.200-26.400 đồng/USD.

Trong phiên tối 7/8 (giờ Việt Nam) trên thị trường New York, giá vàng giao ngay tiếp tục tăng mạnh và đang tiệm cận ngưỡng cản quan trọng 3.400 USD/ounce (109,3 triệu đồng/lượng).

Tính tới 21h tối 7/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 20 USD, lên 3.390 USD/ounce (quy đổi tương đương 109 triệu đồng/lượng) - mức cao nhất trong hai tuần - do đồng USD suy yếu trong bối cảnh Bộ Lao động Mỹ vừa công bố số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cao hơn dự báo của các nhà kinh tế. Đến sáng nay 8/8, giá vàng thế giới đã vượt 3.400 USD/ounce.

Thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục tăng dự trữ vàng và các tín hiệu kỹ thuật lạc quan hơn trong ngắn hạn đối với vàng gần đây đang hỗ trợ nhu cầu mua kim loại quý này trong phiên 7/8.

Giá vàng thế giới hướng tới ngưỡng 3.400 USD/ounce. Ảnh: KC

Thống kê cho thấy, trong tháng 7, PBoC tiếp tục tăng lượng vàng dự trữ, đánh dấu 3 tháng liên tiếp mua ròng mặt hàng này. Đây là động thái nằm trong kế hoạch đa dạng hóa danh mục đầu tư của PBoC, giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Trong tháng 7, PBoC mua thêm 60.000 ounce vàng, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 73,96 triệu ounce vàng (tương đương hơn 2.000 tấn). Tính từ tháng 11/2024 tới nay, Trung Quốc đã mua ròng khoảng 36 tấn vàng.

Không chỉ Trung Quốc, hoạt động mua ròng vàng của ngân hàng trung ương nhiều nước là một trong những động lực chính thúc đẩy vàng tăng giá hơn 29% kể từ đầu năm.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và nhiều nước cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Các mức thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hiệu lực, với mức thuế cao hơn áp dụng cho hầu hết các đối tác thương mại của nước này.

Theo ước tính của Bloomberg, mức thuế này sẽ đẩy mức thuế quan trung bình của Hoa Kỳ lên 15,2%, với một số quốc gia phải đối mặt với mức thuế lên tới 50%.

Hôm 6/8 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh áp thuế bổ sung 25%, nâng tổng mức thuế nhập khẩu với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%, có hiệu lực từ 27/8, với lý do nước này vẫn tiếp tục giao dịch dầu thô với Nga.

Thị trường tài chính cũng chịu ảnh hưởng với thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% với tất cả chip và sản phẩm chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh, với những công ty hứa xây nhà máy tại Mỹ nhưng chưa hoặc không làm điều đó, thuế sẽ "cộng dồn".

Ông Trump cũng vừa cho biết có thể áp thêm thuế nhập khẩu với Trung Quốc, tương tự Ấn Độ, vì mua dầu của Nga.

Với những căng thẳng thương mại mới, dòng tiền có xu hướng tìm đến kênh trú ẩn an toàn là vàng. Tuy nhiên, việc ông Trump gây thêm sức ép lên Nga là nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Về ngắn hạn, động thái này có thể đẩy giá vàng đi lên. Nhưng về trung hạn, đây có thể là tín hiệu tốt nếu căng thẳng địa chính trị tại Ukraine suy giảm.

Đây có lẽ là yếu tố cản trở đà tăng mạnh mẽ của giá vàng trong phiên tối 7/8. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Donald Trump có thể sẽ hội đàm trong những ngày tới.

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, giá vàng vẫn được dự báo có xu hướng tăng, ngược chiều với một đồng USD có xu hướng suy yếu theo tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngân hàng Trung ương Mỹ nhiều khả năng sẽ nối lại lộ trình cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9 tới.

Việc nhiều quốc gia thúc đẩy kế hoạch giảm phụ thuộc vào đồng bạc xanh cũng được dự báo sẽ khiến đồng USD suy yếu.

Một số dự báo gần đây đều cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. WisdomTree dự báo giá vàng có thể lên 3.850 USD/ounce vào quý II/2026. Standard Chartered dự báo vàng có thể lên 3.700 USD/ounce vào năm sau. Trước đó, có một số dự báo vàng sẽ lên 5.000 USD, thậm chí 10.000 USD/ounce trong thập kỷ tới.

Giá vàng hôm nay 8/8/2025: Rung lắc dữ dội, SJC phá đỉnh cao kỷ lục rồi hạ nhiệt "Giá vàng hôm nay 8/8/2025 rung lắc dữ dội nhưng vẫn duy trì đà tăng trong đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ. Trước đó, giá vàng SJC chiều 7/8 bất ngờ vọt qua đỉnh cao kỷ lục, chạm 124,1 triệu đồng/lượng, rồi hạ nhiệt."