Giữa làn sóng bi quan sau các đợt bán tháo vàng, một chuyên gia lại đưa ra nhận định trái ngược hoàn toàn: đây không phải là thảm họa, mà là ‘khoảng trống thanh khoản’ mà giới đầu tư kỳ cựu đã chờ đợi bấy lâu.

Theo Kitco News, vàng và bạc đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau phiên bán tháo cuối tuần trước, nhưng đà giảm vẫn rất sâu. Bạc hiện giao dịch thấp hơn khoảng 60% so với mức đỉnh lịch sử 121,64 USD/ounce, trong khi vàng đã chạm mức thấp nhất trong vòng một năm qua.

Nguyên nhân đợt sụt giảm không đến từ các yếu tố cơ bản của kim loại quý. Thay vào đó, nó bắt nguồn từ một hiệu ứng dây chuyền trên thị trường tài chính.

Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần nhất, nhưng giới đầu tư vẫn kỳ vọng lãi suất sẽ tăng trở lại vào tháng 12. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng chao đảo khi chỉ số S&P 500 giảm 2% trong tuần, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.

Một số quỹ có thể phải bán các tài sản thanh khoản để bổ sung tiền mặt hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ, họ không bán những gì họ muốn bán, mà bán những gì dễ bán nhất. Vàng, bạc bị bán ra đầu tiên do tính thanh khoản cao.

‘Đây không phải là khủng hoảng’

Giữa bức tranh ảm đạm đó, bà Jen Bawden, người sáng lập kiêm CEO của công ty đầu tư và tư vấn Bawden Capital có trụ sở tại New York, đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác.

Bà Jen Bawden là nhà chiến lược rủi ro kinh tế vĩ mô, đồng thời theo dõi các thị trường vàng, bạc và công nghệ. Theo hồ sơ giới thiệu trên Seeking Alpha và Bawden Capital, bà từng cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng tài chính năm 2008 và dự báo giá vàng vượt 1.000 USD/ounce từ năm 2007.

Giá vàng, bạc lao dốc mạnh trong tháng 10/2026, nhưng chuyên gia Jen Bawden (Bawden Capital) lại gọi đây là ‘cơ hội mua vào của cuộc đời’. Ảnh: Xinhua

Trong bài bình luận thị trường mới nhất, bà thẳng thắn gọi đợt bán tháo này là “cơ hội mua vào của cuộc đời”.

“Các tiêu đề tin tức tài chính phổ thông đang rầm rộ đưa tin về sự sụp đổ của kim loại quý, khiến các nhà đầu tư cá nhân từng mua vào ở vùng giá cao phải hoảng loạn bán tháo. Với những người thiếu kinh nghiệm, tình cảnh này trông chẳng khác nào một cuộc thảm sát”, bà Bawden nói.

“Nhưng đối với các nhà đầu tư kỳ cựu am hiểu dòng vốn toàn cầu, cơ chế vận hành của thị trường phái sinh và các cú sốc ký quỹ chéo, thì đây không phải là một cuộc khủng hoảng; mà chính là khoảng trống thanh khoản mà chúng ta đã chờ đợi từ lâu”.

Lập luận của bà Bawden tập trung vào áp lực thanh khoản và nhu cầu USD trên thị trường quốc tế. Bà chỉ ra rằng xung đột ở Trung Đông và căng thẳng tại eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu Brent vượt mốc 113 USD/thùng.

Theo bà Bawden, giá năng lượng tăng cao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz làm gia tăng nhu cầu USD của các doanh nghiệp nhập khẩu năng lượng. Khi phải mua thêm USD để thanh toán dầu thô, các nhà nhập khẩu có thể tạo thêm áp lực lên đồng nội tệ, qua đó góp phần hỗ trợ đồng bạc xanh.

USD mạnh lên thường gây bất lợi cho vàng và bạc, vốn được định giá bằng đồng tiền này.

Bài học từ 2008 và 2020

Để củng cố nhận định, bà Bawden viện dẫn các đợt bán tháo trong quá khứ. Bà nhắc lại hai giai đoạn mà giới đầu tư kim loại quý không bao giờ quên: tháng 10/2008 và tháng 3/2020.

Trong cả hai cuộc khủng hoảng đó, vàng và bạc đều bị bán tháo mạnh cùng với thị trường chứng khoán do áp lực thanh khoản.

Theo số liệu được bà Bawden dẫn lại, trong khủng hoảng tài chính năm 2008, vàng từng giảm khoảng 29% và bạc mất hơn 50% so với các mức đỉnh tháng 3 cùng năm. Đến tháng 3/2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, giá vàng giảm khoảng 10%, còn bạc mất khoảng 35% chỉ trong vài ngày.

Thế nhưng, ngay khi làn sóng bán tháo bắt buộc chấm dứt, giá cả đã quay đầu tăng mạnh. Sau năm 2008, vàng tăng khoảng 170% tính đến tháng 8/2011, còn bạc leo lên gần mức 50 USD/ounce.

Sau tháng 3/2020, vàng tăng khoảng 39% và thiết lập đỉnh cao kỷ lục mới vào tháng 8/2020, trong khi bạc tăng vọt khoảng 150%.

“Khi hoạt động bán tháo bắt buộc chấm dứt, giá các kim loại này đã phục hồi nhanh chóng. Cấu trúc thị trường hiện rất giống với hai giai đoạn đó”, bà Bawden nhận định.

Dù lạc quan về dài hạn nhưng bà Bawden không hề che giấu rủi ro ngắn hạn. Bà thẳng thắn cảnh báo giá vẫn có thể giảm sâu hơn nữa trước khi tạo được vùng đáy bền vững. Nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho kịch bản xấu nhất.

Bản thân vị chuyên gia này cũng đang hành động theo nhận định của mình. Bà cho biết đã đặt sẵn các lệnh chờ mua (limit orders) để tận dụng đà suy yếu tiếp theo, nhắm đến mức chiết khấu từ 20% đến 30% đối với một số cổ phiếu ngành khai thác mỏ được chọn lọc.

Về dài hạn, bà Bawden tin rằng thập kỷ tới sẽ là thời kỳ của các tài sản hữu hình như vàng và bạc.

“Núi nợ công không thể duy trì mãi trong môi trường lãi suất cao mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành ngân hàng và nền kinh tế thực”.

Khi áp lực nợ lên đến điểm tới hạn, các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải nới lỏng chính sách, đồng USD suy yếu và dòng vốn toàn cầu sẽ đổ mạnh vào các tài sản thực.