Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 vừa có công văn gửi Thanh tra TPHCM, Công an TPHCM, Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng sau khi giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới 153 triệu đồng/lượng vào chiều 17/10.

Theo đó, cơ quan này cho hay, từ cuối tháng 8 đến nay, giá vàng thế giới và giá vàng miếng trong nước liên tục tăng qua từng ngày, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó. Đến ngày 17/10, giá vàng thế giới ở mức 4.359 USD/ounce, tăng 27,8% so với thời điểm cuối tháng 8.

“Giá bán vàng miếng SJC do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng, tăng 18,3% so với cuối tháng 8. Chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và giá vàng thế giới theo quy đổi ở mức khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2, nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng tăng vọt là do giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh, diễn biến của kinh tế toàn cầu và các yếu tố như chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ và sự suy yếu của đồng USD.

Tâm lý kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung hạn chế khiến người dân đổ xô mua vàng.

Đáng chú ý, văn bản nêu rõ: “Không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ, thao túng giá, gây ra những diễn biến bất thường”.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 đề nghị các đơn vị trên tiếp tục phối hợp trong quản lý thị trường vàng, quản lý hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng và hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.

Đồng thời, phối hợp thanh tra, kiểm tra, trao đổi thông tin và công tác truyền thông.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường. Đặc biệt trong những lúc thị trường biến động và tiềm ẩn rủi ro gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi.

Đến chiều 17/10, giá vàng miếng SJC trong nước tăng lên mức 151,5-153 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ cùng ngày.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 150-152,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức mở cửa sáng nay.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng lên mức 151,4-152,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với đầu phiên hôm nay.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đầu giờ chiều 17/10 nâng giá vàng nhẫn lên mức kỷ lục 156-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày.