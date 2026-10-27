Giá vàng thế giới hôm nay 27/10

Sáng 27/10, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, giao dịch quanh mức 4.005 USD/ounce, giảm 12,4 USD so với phiên trước. Kim loại quý đang chịu áp lực điều chỉnh và đứng sát ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Kitco lúc 7h02 ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.005,3 USD/ounce (mua vào) và 4.007,3 USD/ounce (bán ra), giảm 12,4 USD/ounce, tương đương 0,31%.

Lúc 21h30 ngày 26/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.007 USD/ounce, tăng 12 USD. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 ở mức 4.014 USD/ounce.

Các báo cáo kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn ổn định. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp sơ bộ tháng 10 của Mỹ giảm xuống 57,6 điểm, từ mức 58,4 điểm trong tháng 9. Chỉ số vẫn ở gần mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 10 do Đại học Michigan công bố được điều chỉnh tăng lên 48 điểm, so với mức sơ bộ 46,3 điểm. Kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng từ 4,6% lên 4,7%. Kỳ vọng lạm phát dài hạn cũng tăng từ 3,4% lên 3,5%.

Trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khoảng 90% khả năng giữ nguyên lãi suất điều hành trong biên độ 3,75-4% tại cuộc họp ngày 27-28/10. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, với xác suất khoảng 80%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,99%. Lo ngại về thị trường tài chính và triển vọng tăng trưởng kinh tế thúc đẩy nhu cầu trái phiếu chính phủ.

Tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục gây bất ổn lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Dầu Brent lùi về gần 114 USD/thùng sau khi tăng mạnh trong tuần trước. Dầu WTI vẫn giao dịch trên 100 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/10

Ngày 26/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giữ nguyên ở cả hai chiều, ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức niêm yết cuối tuần trước, ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia Heraeus, giá vàng đang chịu sức ép từ giá dầu tăng và kỳ vọng Fed nâng lãi suất vào tháng 12. Giá dầu Brent vượt 110 USD/thùng làm gia tăng lo ngại lạm phát, hạn chế vai trò trú ẩn của vàng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm giúp hạ chi phí cơ hội nắm giữ vàng, nhưng chưa đủ bù đắp sức ép từ giá dầu cao và đồng USD mạnh. Trong bối cảnh đó, giá vàng đã lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce.

Heraeus nhận định, giá dầu giảm đồng thời với lợi suất trái phiếu đi xuống sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vàng phục hồi. Ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục tăng, lo ngại lạm phát và kỳ vọng Fed nâng lãi suất có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể phục hồi sau đợt giảm mạnh.

Từ đầu tháng 10, giá vàng liên tục được hỗ trợ khi lùi về vùng 4.100 USD/ounce. Tuy nhiên, xu hướng này bị phá vỡ vào thứ Năm tuần trước. Bitcoin, vàng và chỉ số NASDAQ-100 đồng loạt bị bán tháo.

Dù vậy, lực mua vẫn xuất hiện khi giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce. Theo Kuptsikevich, vùng 3.950-4.100 USD/ounce đã đóng vai trò hỗ trợ cho giá vàng trong hơn một năm qua. Đà giảm gần đây mở ra khả năng giá phục hồi kỹ thuật trong những ngày tới.

Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm. Theo phân tích kỹ thuật, nếu giá tiếp tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn, áp lực bán có thể gia tăng. Ông Moor dự báo giá có thể giảm thêm ít nhất 120 USD/ounce nếu xuống dưới ngưỡng 4.101 USD/ounce.