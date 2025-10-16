Giá vàng thế giới hôm nay 16/10/2025

Tới 20h ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.189 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.206 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 15/10 cao hơn khoảng 59,6% (tương đương tăng 1.564 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 133,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn 14,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 15/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 15/10 (giờ Việt Nam) hạ nhiệt từ đỉnh cao 4.215 USD/ounce về 4.189 USD/ounce khi hoạt động chốt lời gia tăng. Thông tin kinh tế tích cực kìm hãm phần nào đà tăng của vàng.

Trong phiên giao dịch 15/10, Cục Dự trữ Liên bang New York cho biết, một chỉ số trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã cải thiện đáng kể. Chỉ số sản xuất Empire State trong tháng 10 đã tăng lên 10,7 điểm, sau khi suy giảm -8,7 điểm trong tháng 9. Dữ liệu này vượt xa kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự báo mức âm 1,8.

Giá vàng nhẫn trong nước có nơi lên 152,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: CH

Bất chấp dữ liệu kinh tế Mỹ vững chắc, giá vàng vẫn trong xu hướng đi lên, tính tới 8h30 tối 15/10 (giờ Việt Nam) tăng hơn 50 USD (tương đương hơn 1%) so với phiên liền trước. Trước đó, có lúc vàng tăng thêm hơn 70 USD.

Số liệu kinh tế này trở nên quan trọng với thị trường bởi Chính phủ Mỹ đóng cửa và không có số liệu về sức khỏe của nền kinh tế số 1 thế giới.

Cuộc khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang New York giúp xoa dịu một số lo ngại về sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế Mỹ. Chỉ số đơn đặt hàng mới tại Mỹ tăng lên 3,7 điểm, cao hơn mức -19,6 của tháng 9. Đồng thời, hỉ số vận chuyển tăng lên 14,4 điểm, cao hơn mức -17,3 của tháng trước.

Thị trường lao động của khu vực cũng được cải thiện, với chỉ số số lượng người lao động tăng từ -1,2 điểm lên 6,2 điểm. Tuy nhiên, giá cả hàng hóa có xu hướng tăng lên.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/10/2025

Trong nước, giá vàng tiếp tục lập đỉnh cao kỷ lục mới. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 15/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng so với phiên liền trước.

Công ty SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144,2-146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Tại Doji, vàng nhẫn 9999 được niêm yết tại 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng chiều bán ra. Đây đều là mức cao lịch sử mới.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 152,3 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Mặc dù giá vàng có dấu hiệu hạ nhiệt, song xu hướng tăng vẫn được dự báo sẽ tiếp diễn và khó có thể bị đảo chiều.

Vàng và bạc gần đây trở thành kênh trú ẩn an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa. Thị trường vàng và bạc đang chứng kiến nguồn cung khan hiếm ở nhiều nơi trên thế giới.

Trên Kitco, Giám đốc điều hành JP Morgan, Jamie Dimon cho rằng giá vàng có thể dễ dàng tăng lên 5.000 USD/ounce, thậm chí đạt tới 10.000 USD/ounce trong kịch bản cực đoan, khi nguồn cung khan hiếm và sức cầu còn lớn.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cũng tỏ ra thận trọng với chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, vốn đang hỗ trợ giá cho kim loại quý.

Trong bài phát biểu trước một nhóm chuyên gia kinh tế, ông cho biết Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng này. Ông cảnh báo tốc độ tuyển dụng thấp và lĩnh vực việc làm có thể tiếp tục suy yếu.

Theo phân tích kỹ thuật, vàng có xu hướng tăng trong trung và dài hạn, nhưng trong ngắn hạn có dấu hiệu suy giảm do cạn kiệt sức mua ở mức giá cao kỷ lục.

Có thể thấy, tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed, tình trạng đóng cửa chính phủ và tiến triển trong đàm phán Mỹ - Trung là những yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng dù mặt hàng này ở trong tình trạng quá mua. Hiện vàng được hỗ trợ mạnh ở mức 4.080 USD/ounce.

Kịch bản lạc quan nhất cho vàng là Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này và phát tín hiệu thêm một đợt cắt giảm vào tháng 12. Nếu đàm phán Mỹ - Trung đình trệ, giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce.

Dù xu hướng tăng vẫn rõ ràng, một nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra do trạng thái quá mua.