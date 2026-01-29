Đến 23h ngày 29/1 (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay đang dao động quanh vùng 5.200 USD/ounce, giảm tới gần 4%.

Tối nay có thời điểm giá vàng lao dốc về khoảng 5.125 USD/ounce, giảm hơn 5% so với phiên trước đó – mức giảm mạnh nhất trong nhiều phiên gần đây khi tâm lý đầu cơ chững lại và các lực bán kỹ thuật xuất hiện trên thị trường.

Trong vài giờ giao dịch buổi tối, vàng “rơi tự do” khi nhiều nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng nóng gần đây, khiến giá lao dốc gần 300 USD/ounce chỉ trong một phiên. Mức giá giảm này đánh dấu bước điều chỉnh đáng kể sau khi trước đó kim loại quý từng vượt ngưỡng 5.500 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Vàng thế giới đảo chiều, giảm rất mạnh.

Diễn biến trái chiều này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu tăng điểm và các nhà đầu tư giảm bớt đặt cược vào vàng như kênh đầu tư an toàn, khi triển vọng lợi suất trái phiếu và đồng USD có biến động trái chiều. Reuters cũng ghi nhận cổ phiếu toàn cầu hồi phục, phần nào làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.