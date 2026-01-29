Thị trường vàng và bạc thế giới tiếp tục lập các đỉnh cao lịch sử mới với bước tăng chưa từng có sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ cho dù giữ nguyên lãi suất điều hành đúng như dự báo. Các tín hiệu mua mạnh và chênh giá vàng trên sàn Thượng Hải có thể cũng đã góp phần đẩy giá vàng liên tục lập các đỉnh cao mới trong phiên giao dịch đêm qua và sáng 29/1.

Mở cửa phiên giao dịch 29/1, giá vàng trên thị trường tiếp tục tăng bùng nổ và liên tiếp lập các kỷ lục cao mới sau khi đã chinh phục các ngưỡng 5.300 USD/ounce, 5.400 USD/ounce trên sàn New York trong phiên đêm qua.

Cụ thể, tới 6h40 sáng 29/1 giá vàng đã tăng thêm 156 USD (tương đương +3%) lên 5.572 USD/ounce. Trong phiên đêm qua trên thị trường Mỹ, giá vàng đã tăng khoảng 200 USD - mức tăng theo giá trị tuyệt đối cao chưa từng có trong lịch sử.

Trong nước, vàng miếng SJC đã lên trên 190,2 triệu đồng/lượng (giá bán). Vàng nhẫn SJC cũng lên mức tương đương.

Với mức tăng mạnh chưa từng có trên thị trường quốc tế đêm qua, giá vàng trong nước sáng 29/1 có thể tăng thêm ở mức tương tự như phiên liền trước và lên ngưỡng 190 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng nhanh bất chấp tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do và ngân hàng liên tục giảm mạnh trong khoảng 2 tuần qua và hiện đã xuống mức 26.250 đồng/USD (giá bán) so với mức gần 28.000 đồng/USD hồi tháng 11 năm ngoái.

Giá vàng thế giới tăng với tốc độ chóng mặt trong bối cảnh Fed vừa kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ mà không có động thái bất ngờ nào nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều lo ngại.

Cụ thể, vào rạng sáng 29/1 (giờ Việt Nam), Ủy ban Thị trường Mở Fed (FOMC) đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5%-3,75% đúng như kỳ vọng, sau 3 lần giảm lãi suất liên tiếp nhằm bảo vệ trước suy thoái tiềm ẩn của thị trường lao động. Nếu theo lý thuyết, đây là một thông tin bất lợi với vàng.

Tuy nhiên, giá vàng đã ngay lập tức vượt ngưỡng 5.300 USD/ounce một cách nhẹ nhàng và tăng dốc đứng trong vài tiếng, tới 6h45 vọt lên 5.572 USD/ounce (tương đương khoảng 176,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá ngân hàng). Tới 7h5 giá vàng điều chỉnh về 5.492 USD/ounce.

FOMC cũng nâng cao đánh giá về tăng trưởng kinh tế của Mỹ và giảm bớt lo ngại về thị trường lao động so với lạm phát. Tuyên bố của Fed đã xóa bỏ lo ngại thị trường lao động suy yếu nhiều hơn lạm phát tăng. Điều này cho thấy Fed sẽ có cách tiếp cận kiên nhẫn trong chính sách tiền tệ. Fed cũng không bật mí manh mối tín hiệu về chính sách trong tương lai.

Giá vàng vượt mốc 190 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Tín hiệu từ Fed và Trung Quốc

Tuy nhiên, điều mà nhiều người lo ngại vẫn còn đó. Đó là tính độc lập của Fed sau hàng loạt mũi dùi tấn công của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và ngân hàng trung ương Mỹ và các quan chức Fed trong cả năm qua.

Bên cạnh đó, vẫn có những tiếng nói phản đối trong nội bộ Fed.

Thống đốc Stephen Miran và Christopher Waller là 2 người đã bỏ phiếu phản đối việc giữ nguyên lãi suất. Cả 2 đều ủng hộ việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp đêm qua. Đây là 2 Tổng thống Trump bổ nhiệm trong 2 nhiệm kỳ. Ông Miran cũng là một trong các ứng cử viên cho vị trí chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới, dù khả năng thành công thấp.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell chỉ còn hai cuộc họp nữa trước khi kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo. Gần đây, Bộ Tư pháp đã gửi trát hầu tòa tới ông Powell về dự án cải tạo trụ sở Fed ở Washington D.C. Còn trước đó, ông Trump có rất nhiều lần chỉ trích gay gắt và nhiều lần đe dọa sa thải ông Powell. Ông Trump cũng đã có động thái sa thải Thống đốc Lisa Cook.

Như vậy, Fed tiếp tục thể hiện sự thận trọng trong chính sách tiền tệ và vẫn giữ lập trường chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết định có cắt giảm lãi suất sâu nữa hay không. Dù vậy, điều mà giới đầu tư quan tâm gần đây vẫn là tính độc lập của Fed.

Ông Powell sắp kết thúc nhiệm kỳ đầy sóng gió và một chủ tịch mới lên thay được cho sẽ là người mang tính bồ câu hơn cho dù lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng ở mức gần 3%, vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Theo tín hiệu thị trường, giới đầu tư kỳ vọng tối đa hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026 và không có đợt nào trong năm 2027.

Giá vàng tăng với tốc độ chóng mặt trong bối cảnh có một cuộc khủng hoảng niềm tin vào tiền tệ pháp định. Đồng USD liên tục suy yếu gần đây và tín hiệu về một xu hướng chuyển dịch rộng hơn trong tâm lý nhà đầu tư hướng tới các tài sản hữu hình.

Nhiều chuyên gia lo ngại về tính bền vững của nợ công Mỹ và sự bất định ngày càng gia tăng, và sự mất niềm tin vào trật tự tiền tệ - tài chính toàn cầu, chẳng hạn như các loại thuế quan mới và căng thẳng địa chính trị…

Vấn đề ở chỗ, đây được xem dường như không phải là các cú sốc nhất thời, mà là một quá trình định vị lại vai trò của vàng trong hệ thống. Và do vậy, triển vọng của vàng có thể sẽ không phụ thuộc vào một vài biến số như việc Fed tăng hay giảm lãi suất, mà phụ thuộc vào sự ổn định tổng thể của khuôn khổ tiền tệ và tài chính toàn cầu.

Gần đây, ông Trump cũng cho biết ông không lo ngại về sự trượt giá của đồng USD và hoạt động kinh doanh của Mỹ vẫn đang rất tốt.

Thị trường cũng nhạy cảm với những biến động gần đây trên thị trường trái phiếu Nhật Bản, điều này làm dấy lên lo ngại về rủi ro thanh khoản trên toàn hệ thống tài chính toàn cầu.

Vàng còn được hỗ trợ bởi tín hiệu từ Trung Quốc. Dù nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc qua Hồng Kông giảm 24% trong tháng 12, nhưng theo Kitco, phí bảo hiểm và nhu cầu bán lẻ tăng vọt trong tháng Giêng. Giá vàng tại Trung Quốc cũng đang cao hơn khoảng 8 USD mỗi ounce so với giá quốc tế. Khách hàng đang đổ xô đến các cửa hàng trang sức ở Thượng Hải và Hồng Kông.

Nitesh Shah đến từ WisdomTree cho rằng, giá vàng có thể tăng vượt xa mức hiện tại trước cuối năm. Các mô hình của ông tiếp tục cho thấy các nhà đầu tư có thể phân bổ thêm tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư.

Julia Khandoshko, CEO của Mind Money, cho biết mặc dù vàng có thể dễ bị điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, nhưng xu hướng chung vẫn vững chắc.

Giá bạc cũng tăng dữ dội, thêm gần 56% kể từ đầu năm 2026 lên 118 USD/ounce.