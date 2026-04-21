Lúc 22h10' ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm tới 84 USD/ounce, giao dịch ở mức giá 4.735 USD/ounce (tương đương mức giảm 1,75%).

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm trong bối cảnh Trung Đông đứng trước rủi ro một cuộc xung đột mới có thể đẩy cả các nước trong khu vực và thế giới gặp khó khăn.

Theo dữ liệu từ các sàn giao dịch New York và London, sau khi rơi xuống đáy quanh 4.490 USD/ounce vào cuối tháng 3, giá vàng thế giới đã phục hồi lên vùng 4.600-4.700 USD/ounce trong những phiên đầu tháng 4. Đến nửa cuối tháng 4, vàng có lúc đã bứt phá lên gần 4.900 USD/ounce khi tình hình Mỹ - Iran dịu lại.

Dẫu vậy, tình hình Mỹ - Ira tiếp tục biến động đã làm suy yếu động lực tăng của vàng.

Về mặt kỹ thuật, mốc 4.390 USD/ounce, đáy hình thành từ đầu tháng 2/2026, vẫn được xem là ngưỡng quan trọng cả về tâm lý lẫn kỹ thuật. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, vàng có thể lùi về dưới 4.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới rơi xuống dưới 4.500 USD/ounce cuối tháng 3 rồi phục hồi lên vùng 4.600-4.700 USD, cho thấy biến động mạnh nhưng chưa phá vỡ xu hướng tăng dài hạn. Ảnh: Baidu

Giá vàng giảm mạnh trong thời gian gần đây khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại đà tăng đã chững lại, thậm chí đặt câu hỏi liệu “bull market” (giai đoạn thị trường đi lên kéo dài) có đang đi đến hồi kết?

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ vĩ mô và diễn biến thị trường, đợt giảm này nhiều khả năng chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng tăng, chưa phải tín hiệu đảo chiều.

Căng thẳng địa chính trị thường gây biến động ngắn hạn nhưng khó làm thay đổi xu hướng định giá dài hạn của vàng.

Từ lịch sử, thị trường tài chính từng trải qua nhiều biến cố lớn như Thế chiến I, Thế chiến II hay các xung đột khu vực. Trong những giai đoạn này, giá vàng đôi lúc chịu áp lực giảm tạm thời do hoảng loạn thị trường và nhu cầu thanh khoản tăng vọt.

Tuy nhiên, bản chất của vàng là tài sản trú ẩn nên khi tình hình ổn định trở lại và các thị trường điều chỉnh, giá vàng thường phục hồi mạnh và tiếp tục xu hướng tăng.

Ví dụ, trong Thế chiến II, thị trường chứng khoán Mỹ ban đầu giảm sâu, nhưng khi chiến tranh đi đến hồi kết và kinh tế phục hồi, cổ phiếu tăng trở lại và liên tục phá các đỉnh lịch sử.

Vàng cũng theo quy luật tương tự: những cú sốc tâm lý, lo ngại lạm phát hay tăng lãi suất chỉ khiến giá lao dốc ngắn hạn, không phản ánh sự thay đổi giá trị thực của kim loại quý.

Hai trụ cột cơ bản hỗ trợ vàng

Vàng tăng giá trong thời gian qua chủ yếu dựa trên hai động lực mang tính dài hạn.

Thứ nhất là nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị chưa hạ nhiệt. Các xung đột toàn cầu và căng thẳng khu vực vẫn âm ỉ, khiến nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng như một kênh bảo toàn giá trị trong những giai đoạn nhiều rủi ro.

Thứ hai là xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng dự trữ vàng. Để giảm phụ thuộc vào đồng USD, nhiều quốc gia đã liên tục bổ sung vàng vào dự trữ ngoại hối.

Nhu cầu trú ẩn từ bất ổn địa chính trị và xu hướng ngân hàng trung ương tăng mua vàng tiếp tục là hai trụ cột giữ vững đà tăng của thị trường kim loại quý.

Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua vàng liên tiếp trong 16 tháng, góp phần duy trì lực cầu ổn định. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đây không chỉ là động thái ngắn hạn mà đang trở thành xu hướng dài hạn, tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng của giá vàng.

Theo nguyên tắc thị trường, một xu hướng tăng chỉ kết thúc khi các yếu tố nền tảng bị phá vỡ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả yếu tố địa chính trị lẫn chính sách tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Do đó, nhịp giảm giá gần đây chủ yếu đến từ các yếu tố ngắn hạn như hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, tâm lý hoang mang trên thị trường và sự mạnh lên của đồng USD.

Những yếu tố này mang tính thời điểm và không đồng nghĩa với việc vàng đã mất đi giá trị hay chu kỳ tăng trưởng đã kết thúc.

Diễn biến của giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào các yếu tố nền tảng. Đáng chú ý, nếu bối cảnh địa chính trị toàn cầu hạ nhiệt rõ rệt hoặc các ngân hàng trung ương đảo chiều chính sách, giảm mua hoặc bán ròng vàng, thị trường có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về xu hướng.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các yếu tố này vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến rõ ràng. Xu hướng tích trữ vàng của ngân hàng trung ương vẫn duy trì, trong khi những bất ổn địa chính trị trên thế giới chưa thực sự được giải quyết.

Khi kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và xu hướng đa dạng hóa dự trữ vẫn tiếp diễn, vàng tiếp tục giữ vai trò là một tài sản trú ẩn quan trọng. Những biến động ngắn hạn vì vậy khó làm thay đổi xu hướng dài hạn của thị trường kim loại quý này.

Theo Baidu