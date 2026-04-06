Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa thông báo tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch mua vàng miếng trực tuyến.

Theo đó, kể từ ngày 6/4, khách hàng muốn mua vàng miếng SJC sẽ giao dịch trực tiếp tại hệ thống 20 cửa hàng của doanh nghiệp ở các tỉnh, thành.

SJC lý giải, động thái này nhằm phục vụ công tác điều chỉnh, nâng cấp hệ thống, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Những ngày qua, SJC liên tục khuyến cáo người dân về việc xuất hiện các fanpage giả mạo công ty để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua vàng miếng SJC trực tuyến.

Về hình thức giả mạo, các trang fanpage giả có tích xanh, có logo SJC và sao chép toàn bộ nội dung bài viết gốc từ fanpage chính thức của SJC nhằm gây nhầm lẫn.

Các fanpage giả mạo SJC. Nguồn: SJC

Tiếp đó, các đối tượng sau đó đẩy quảng cáo bài viết, video hướng dẫn đăng ký mua vàng miếng SJC lên bảng tin của những người dùng Facebook có hành vi quan tâm mua vàng tích trữ.

Sau khi có người liên hệ hỏi về thủ tục đăng ký, các đối tượng dẫn dụ "con mồi" vào kịch bản được dựng sẵn, như: đăng ký mua và thanh toán trước để đến nơi nhận ngay, không phải xếp hàng chờ. Đồng thời, thông báo khách hàng “may mắn” sẽ được thưởng thêm vàng nếu mua từ 1 lượng trở lên nhằm dụ mua thêm.

Các đối tượng cũng yêu cầu "con mồi" cung cấp thông tin CCCD để gửi lại một tờ hóa đơn giả có kèm mã QR thanh toán. Trong đó, thông tin hóa đơn là của SJC nhưng tài khoản nhận chuyển khoản sẽ là một công ty khác. Đa số các công ty này vừa được cấp phép hoạt động, trong tên đăng ký có lồng thêm chữ "SJC" để hạn chế sự nghi ngờ.

Trước tình trạng trên, SJC lưu ý, doanh nghiệp này không thực hiện giao dịch tiền bạc qua không gian mạng; đồng thời không yêu cầu đặt cọc giữ hàng cũng như thanh toán trước.

Về cách nhận biết các trang fanpage giả mạo, công ty SJC cho hay các bài viết trên fanpage dù nhiều lượt thích nhưng khi nhấp vào sẽ không thấy bình luận. Ngoài ra, danh sách người theo dõi chủ yếu là tài khoản ảo, các bài viết được đăng trong cùng một ngày và trong khoảng thời gian ngắn.