Giới đầu tư từng kỳ vọng tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ mở đường cho chu kỳ nới lỏng tiền tệ, đẩy vàng quay lại đỉnh gần 5.600 USD/ounce. Nhưng mọi thứ đảo chiều sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữa tháng 6.

Thay vì tín hiệu "bồ câu" về cắt giảm lãi suất, Fed bất ngờ phát đi thông điệp mang lập trường "diều hâu", với tuyên bố "đoàn kết và nhất trí" đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Đáng chú ý nhất là biểu đồ "dot plot". Chỉ 3 tháng trước, Fed bàn "cắt giảm bao nhiêu lần", nay chuyển sang "tăng bao nhiêu lần". 9/18 quan chức dự báo ít nhất một lần tăng trong năm 2026, 6 người dự báo hai lần. Dự báo lãi suất cuối năm đã được nâng lên mức 3,8% từ mức 3,4% đưa ra hồi tháng 3.

Lập trường cứng rắn của Fed tiếp tục được củng cố sau cuộc họp của FOMC, khi Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack - thành viên có quyền biểu quyết tại FOMC, lên tiếng trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 30/6. Bà tuyên bố "có thể ủng hộ tăng lãi suất cao hơn" nếu áp lực lạm phát không hạ nhiệt.

"Chúng ta có lạm phát quá cao và đã ở mức quá cao trong 5 năm qua", bà Hammack nói. "Khi tôi nhìn vào chính sách, nếu điều đó tiếp tục, có thể chúng ta cần lãi suất cao hơn để đưa lạm phát trở lại mục tiêu".

Đáng chú ý, bà Hammack chỉ ra rằng chính nhu cầu "không thể thỏa mãn" từ đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần thúc đẩy lạm phát.

Giá vàng lao dốc 11% trong tháng 6, nâng mức giảm của cả quý II/2026 lên 14% - con số tồi tệ nhất trong 13 năm qua. Ảnh: Bloomberg

Quan điểm này trái ngược với lập trường của Chủ tịch Warsh, bởi ông tin rằng năng suất từ AI sẽ mang tính giảm phát trong dài hạn. Sự bất đồng trong nội bộ Fed cho thấy cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn phức tạp và vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực từ mọi hướng.

Phố Wall ‘điên đảo’, vàng bán tháo dữ dội

Phản ứng của thị trường tài chính diễn ra gần như đảo chiều ngay lập tức. Chứng khoán Mỹ lao dốc, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và vàng vốn nhạy cảm nhất với lãi suất đã bị bán tháo không thương tiếc. Ngay trong phiên họp báo của ông Warsh, giá vàng đã giảm hơn 150 USD/ounce.

Diễn biến càng trở nên nghiêm trọng hơn khi bước sang ngày 1/7. Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, có lúc xuống còn 3.962 USD/ounce, rời xa mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Kim loại quý này đánh mất hoàn toàn sắc xanh trong phiên và ghi nhận mức giảm khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước, với lực bán vẫn áp đảo hoàn toàn.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), thị trường đang đặt cược khoảng 67% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026. Xác suất giữ nguyên lãi suất trong tháng 7 là 70%, nhưng đến tháng 9, con số này giảm mạnh xuống chỉ còn 37,2%.

Chính kỳ vọng lãi suất cao hơn và kéo dài hơn này đã làm xói mòn sức hấp dẫn của vàng. Các nhà phân tích từ Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ nhận định: "Vàng có khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn khi giá năng lượng hạ nhiệt, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất cao trong thời gian dài hơn tiếp tục làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn không sinh lời".

Triển vọng u ám trong những tháng tới

Giá vàng đã giảm hơn 11% trong tháng 6, trong khi các quỹ ETF vàng ghi nhận dòng vốn rút ròng hai tháng liên tiếp. Trong bối cảnh Fed sẵn sàng tăng lãi suất, các tài sản sinh lời, như trái phiếu chính phủ Mỹ, bỗng trở nên hấp dẫn hơn, khiến vàng không còn là lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư tổ chức.

Trong khi lập trường "diều hâu" của Fed đè nặng lên giá vàng, một diễn biến địa chính trị khác cũng đang âm thầm tạo áp lực. Nếu xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại, giá năng lượng có nguy cơ tăng, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát. Đây cũng là một trong những yếu tố có thể khiến Fed duy trì lập trường thắt chặt lâu hơn.

Các chuyên gia tài chính nhận định, trong ngắn hạn, vàng tiếp tục chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD duy trì ở mức cao.

Mọi con mắt đổ dồn vào các báo cáo kinh tế quan trọng sắp tới của Mỹ: sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 6 công bố ngày 2/7 là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 vào ngày 14/7 để tìm kiếm manh mối về hướng đi tiếp theo của Fed.

Trong dài hạn, nhiều nhà phân tích vẫn giữ quan điểm vàng có thể hồi phục khi các rủi ro địa chính trị và nợ công toàn cầu vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, con đường để vàng quay lại đỉnh cũ sẽ không dễ dàng, ít nhất là cho đến khi Fed có dấu hiệu quay lại chu kỳ nới lỏng.

Với lập trường diều hâu của Fed và sự bất định từ hướng dẫn chính sách mới, cơn ác mộng của vàng có thể vẫn chưa kết thúc.