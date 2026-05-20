Sốc với giá, bất ngờ với lý do

Tính đến phiên giao dịch tối ngày 19/5, giá vàng đã giảm xuống dưới 4.500 USD/ounce- mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Tại thị trường châu Á, vàng T+D Sàn Thượng Hải tiếp tục chịu áp lực giảm, trong khi giá nhẫn các thương hiệu lớn như Châu Sinh Sinh, Lão Miếu Hoàng cũng chưa có dấu hiệu phục hồi.

Lý giải cho cú "rơi tự do" này, các chuyên gia cho rằng đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, thay vì chỉ một nguyên nhân đơn lẻ.

Thứ nhất, áp lực đến từ chính sách tiền tệ Mỹ. Các chỉ số lạm phát tháng 4 vừa được công bố gây "choáng" khi CPI và PPI đều cao hơn dự kiến.

Dù căng thẳng địa chính trị vẫn nóng, vàng vẫn giảm sâu do áp lực lãi suất Mỹ; chuyên gia cho rằng đây là nhịp điều chỉnh và vẫn lạc quan về dài hạn. Ảnh: Baidu

Điều này khiến thị trường vội vã thay đổi kỳ vọng: không còn tin vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, thay vào đó, khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa đang hiện hữu với xác suất gần 30%.

Hệ quả là đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao, khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng trở nên đắt đỏ.

Thứ hai, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tuy vẫn nóng nhưng đã không còn đủ sức "chống đỡ" cho giá vàng khi các yếu tố kinh tế vĩ mô chiếm ưu thế. Nhà đầu tư có xu hướng chốt lời sau chuỗi ngày dài nắm giữ.

Thứ ba và cũng là điểm rất đáng chú ý, Ấn Độ- quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới bất ngờ tuyên bố tăng thuế nhập khẩu vàng từ 6% lên 15% từ ngày 13/5.

Động thái này nhằm kiểm soát nhập siêu và bảo vệ đồng nội tệ, nhưng ngay lập tức gây xáo trộn nhu cầu vàng vật chất thực tế, tạo thêm sức ép giảm giá lên thị trường.

Chuyên gia nói gì về ‘sóng ngầm’ phía sau?

Trước diễn biến khá bất ngờ này, bà Hạ Oánh Oánh, chuyên gia tại Nam Hoa Futures (công ty môi giới hợp đồng tương lai (futures) hàng đầu Trung Quốc), nhận định: "Đợt giảm này là sự kết hợp giữa việc thị trường điều chỉnh kỳ vọng vĩ mô, câu chuyện nguồn cung bạc bị phá vỡ và tác động từ thị trường chứng khoán châu Á. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan về vàng trong trung và dài hạn".

Bà Tiêu Tĩnh Du, chuyên gia tại Tân Hồ Futures, phân tích thêm: "Trong ngắn hạn, việc kỳ vọng lãi suất tăng có thể đã quá tiêu cực. Vùng giá dưới 4.600 USD/ounce được xem là ngưỡng tốt để nhà đầu tư dài hạn bắt đầu giải ngân định kỳ. Các yếu tố hỗ trợ cốt lõi cho vàng như rủi ro tín dụng chủ quyền toàn cầu, xu hướng phi đô la hóa và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương vẫn không thay đổi".

Ông Tùy Đông, chuyên gia phân tích tại PaiPai Net Wealth cũng đồng tình: "Dù Fed chưa thể cắt giảm lãi suất ngay, nhưng viễn cảnh nền kinh tế Mỹ rơi vào 'lạm phát đình trệ' hoặc buộc phải hạ lãi suất trong tương lai đều là những kịch bản có lợi cho giá vàng. Vì vậy, đây có thể là nhịp điều chỉnh để tích lũy thêm".

Trước bối cảnh thị trường đang "dò đáy" đầy biến động, các chuyên gia đưa ra lời khuyên thống nhất: nhà đầu tư không nên "tất tay" hay bắt đáy bằng đòn bẩy, bởi rung lắc ngắn hạn có thể còn mạnh.

Thay vào đó, hãy áp dụng chiến lược đầu tư định kỳ (DCA), tức là chia nhỏ vốn và mua vào ở các mức giá khác nhau để trung bình hóa chi phí, đồng thời nắm giữ dài hạn.

Vàng vẫn được xem là "phao cứu sinh" trong danh mục trước các rủi ro suy thoái và mất giá tiền tệ. Câu chuyện lúc này không phải là vàng có tăng trở lại hay không mà là nhà đầu tư đã sẵn sàng cho một hành trình dài hơi với những biến động khó lường hay chưa.

Theo The Paper