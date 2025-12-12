Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung (SN 1989, ở xã Quang Minh) và Trần Hoàng Giang (SN 1992, ở xã Tu Vũ, Phú Thọ) lần lượt mức án 19 và 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, khoảng tháng 8/2018, Dung và Giang quen biết nhau khi cả hai cùng thất nghiệp. Hai bị cáo bàn nhau làm giả các giấy tờ để đảm bảo thủ tục vay tiền Ngân hàng Sacombank, sau đó chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân.

Qua tìm hiểu, Dung nhận thấy, Phòng giao dịch Sóc Sơn – Ngân hàng Sacombank có thủ tục vay vốn thuận lợi, giải ngân nhanh nên bị cáo đã "nhắm" vào ngân hàng này để tìm cách chiếm đoạt tiền.

Theo quy định của ngân hàng, trong quy trình cấp tín dụng cho cá nhân, nếu trường hợp là vợ chồng vay tiền, số tiền vay sẽ được nhiều hơn. Vì vậy, Dung và Giang bàn bạc, thống nhất giả làm vợ chồng để cùng đứng tên làm hồ sơ vay thế chấp rồi chiếm đoạt tiền vay.

Cáo buộc chỉ ra rằng, khoảng tháng 8/2018, Dung chuẩn bị các giấy tờ làm hồ sơ vay vốn. Do cả hai đều có nợ xấu tại ngân hàng nên Dung đã mượn hình ảnh CMND của bạn rồi làm giả các CMND mang tên Dung và Giang. Các bị cáo tự soạn thảo trích lục kết hôn, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mang tên Trần Hoàng Giang.

Bị cáo Dung thuê người làm giả các giấy tờ trên rồi nộp hồ sơ vay Sacombank Sóc Sơn 3 tỷ đồng, mục đích vay để mua đất mở rộng sản xuất kinh doanh.

Khi cán bộ ngân hàng đi thẩm định tài sản đảm bảo, các bị cáo đưa cán bộ ngân hàng đến thửa đất khác có giá trị cao, vị trí nằm cạnh quốc lộ (không đúng với thửa đất trên hợp đồng chuyển nhượng) nhằm nâng khống giá trị tài sản bảo đảm để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng.

Thậm chí, Dung còn nhờ những công nhân trong xưởng may trả lời cán bộ ngân hàng rằng xưởng may là của gia đình Dung. Ngày 20/8/2018, cán bộ ngân hàng đến thẩm định các tài sản đảm bảo đã hoàn toàn tin tưởng các thông tin do Dung đưa ra.

10 ngày sau đó, ngân hàng hoàn thiện hồ sơ vay, giải ngân 3 tỷ đồng cho Dung. Sau khi giải ngân tiền vay, cán bộ ngân hàng mới phát hiện thửa đất Dung dùng để thế chấp không phải thửa đất mà các cán bộ ngân hàng đã đến thẩm định trước đó. Lúc này, hành vi gian dối của Dung bị lộ.

Về phía bị cáo, sau khi nhận tiền từ ngân hàng, Dung dùng một phần trả tiền vay mua đất, trả lãi vay ngân hàng 525 triệu đồng. Số tiền còn lại, bị cáo rút tiền chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, Giang không được hưởng lợi dù trước đó Dung hứa hẹn, sau khi ngân hàng giải ngân sẽ trả công cho Giang 30 triệu đồng.